Csökkentek a fizetések az Uber miatt

Bár új taxis munkahelyeket is teremtett, nem mindenki örülhetett maradéktalanul.

A világ számos pontján szálltak szembe a hivatásos személyszállítók a legnépszerűbb fuvarmegosztó szolgáltatással. Az Uber többek között ennek hatására is változtatott üzletpolitikáján, s kacérkodik egyre inkább az önvezető autókkal, most azonban egy kutatásból kiderült, hogy egyáltalán nem mindenki járt rosszabbul az alkalmazás megjelenésével.

Az Egyesült Államok statisztikai hivatalának (US Bureau of Labor Statistics) megbízásából az Uber munkaerő-piaci hatását vizsgálták az ország egyes nagyvárosaiban, például New Yorkban, San Franciscóban és Los Angelesben. Az Oxfordi Egyetem (University of Oxford) kutatása megállapította, hogy a 2009 és 2015 közötti időszakban nem csupán a magánvállalkozók száma nőtt nagymértékben, közel 50 százalékkal, de hivatásos taxisofőrből is jóval több lett.

Utóbbiak leginkább amiatt szomorkodhattak, hogy átlagos óránkénti bevételük 10 százalékkal csökkent, miközben az egyéni vállalkozók körében nagyjából hasonló mértékű emelkedést regisztráltak. Ennek oka a kutatók szerint az volt, hogy utóbbi csoport sokkal jobban beoszthatta az idejét, így több fuvart vállalhatott el egy nap.