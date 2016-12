Még idén frissülhet a legújabb Tesla kocsik szoftvere

A sajtó és a nagyközönség egyaránt imádja a SpaceX és a Tesla vezérét, azonban a hírek szerint főnökként egy kíméletlen rabszolgahajcsár. Éppen ezért is nem lepődtünk meg egy friss tweetjén, amely alapján a jövő hét vége felé - azaz még idén - jelentős szoftverfrissítést kaphatnak a legújabb HW2 szenzorrendszerrel felszerelt Tesla járművek, a telepítése után elérhető lesz rajtuk a jelentősen megbízhatóbb Autopilot 2 önvezető rendszer legtöbb komponense. Elon Musk szerint minden remekül működik, már javában folyik az újdonságok utakon való tesztelése.

A vállalatnál tartva megemlítendő, hogy a Tesla luxusautók belső terei nem kifejezetten szuperek, igazából a gigantikus méretű érintőkijelző menti meg a produkciót. A probléma megoldása érdekében a vállalat leigazolta Anders Bell-t, a férfi eddig a Volvo autók belső tereiért felelt, a remények szerint ő majd gatyába rázza a Teslák enteriőrjeit.

Looks like we might be ready to rollout most of Autopilot functionality for HW2 towards the end of next week