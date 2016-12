Súlyos balesetet előzött meg a Tesla Autopilot

A Tesla minden lehetséges alkalommal igyekszik hangsúlyozni, az önvezető rendszer egyelőre nem több egy hasznos kiegészítő funkciónál. Az Autopilot szeptemberben megjelent 8.0-ás verziójának egyik legfontosabb újdonsága most viszont maximálisan igazolta létjogosultságát, hiszen könnyen lehet, hogy életet mentett az ekkor aktivált radar.

A frissített szoftver az előttünk lévő két járműig képes feltérképezni a terepet, ami nagyon jól jött most egy holland autósnak. A lentebb látható videóban pontosan követhető, hogy az Autopilot már akkor észleli a SUV hirtelen megállását, amikor a vezetőnek még esélye sem lett volna azt észrevenni. Az időben megkezdett automata fékezéssel a Tesla így elkerülte, hogy hátulról belerohanjon az ütköző járművekbe.

Original video, authorisation from the owner. Essential, no one could predict the accident but the radar did and acted by emergency braking. pic.twitter.com/70MySRiHGR