2 TB és gaming: villantott a Kingston

A HyperX nagyobb sebességbe kapcsolt és teljes erejével betámadta a gaminget: érkezett új füles, billentyűzet, egér(!) és egy USB kulcs is, amit csodálni lehet, de megfizetni nem biztos.

Nem maradhatott le a CES-ről a Kingston sem, aki leginkább gamereknek szánt brandjét, a HyperX-et tolta előtérbe. Azért maradt némi hely egy klasszikus(abb) termékkategóriának is, amiben minden képzeletet felülmúlót kaptunk.





Gamerek, szevasztok!

A gamer-recept a HyperX-nél is a fősodorral halad: mindennek világítania kell. Ennek fényében (milyen találó, ugye?), új DDR4-es RAM modulok érkeznek a második félévben, amiknél természetesen XMP profilokat, passzív hűtést és tuninghajlandóságot is kapunk, a legfontosabb újdonság azonban a beépített RGB világítás. Persze a csillogás nem lesz ingyen, de sajnos még árat nem tudtak mondani. Ez ugyebár nagyrészt függ attól is, hogy akkor merre is lesznek majd a DRAM-árak. Az RGB világítás kompatibilis lesz az Asus, Gigabyte és MSI lapok világítási rendszerével is.







A másik, fontos hír, hogy a HyperX alaposan kibővíti a termékskálát. A headsetek és egérpadok után itt a billentyűzet is, méghozzá az Alloy FPS-t, amely Red vagy Brown MX kapcsolókat használ és természetesen teljes mértékben programozható. A tasztatúra háza fémből készül és kompakt kivitelű, a háttérvilágítás pedig piros lesz. A januárban megjelenő kétféle modell 100 dolláron nyit.







Aki gombonkénti RGB-világítást szeretne HyperX tasztatúrájánál, annak várnia kell a harmadik negyedévig, akkor érkezik ugyanis az Alloy RGB, ami várhatóan szintén Cherry kapcsolókat használ majd és fém házba kerül.



A tasztatúra mellé egér is érkezik áprilisban 50 dolláros áron Pulsefire néven. Ez a belépőszinten próbál helyet szorítani magának, így 3200 dpi-s lesz, ami persze változtatható, de ennél sokkal többet sajnos még nem lehet tudni róla.







A tavalyi nagysikerű, tényleg szép hangzású Cloud Revolver megkapta az "S" utódot, amely 150 dolláros áron indít februárban (az USA-ban). Ennél a legfontosabb újdonság, hogy a már bevált füles mellé egy USB-s, Dolby 7.1 Surround Sound és Dolby Headphone technológiákat támogató vezérlőt is adnak.



2 TB, az nagyon sok!

A 2 TB tárhely ma már kicsinek minősül, de nem akkor, ha USB kulcsról van szó. A Kingston ugyanis elkészítette a DataTraveler Ultimate széria minden eddiginél nagyobb kapacitású pendrájvját, amire 2 TB-ot is felmásolhatunk. A fémházba rejtett, prémium USB kulcs normál méretű USB 3.1 csatlakozáson keresztül kapcsolódik eszközeinkhez, ám sajnos maradt a Gen1-es sebesség, így 5 Gbit/s a maximális tempó. Az 5 éves garanciával érkező DataTraveler Ultimate GT 2 TB-os kulcsra már most kezdjetek el gyűjteni, mert februárban már meg is lehet majd kapni (várhatóan itthon nem a megjelenés napján, ha egyáltalán) előre nem ismert áron.







Tekintve, hogy a cégnek régebben megjelent 512 GB-os USB kulcsa is méregdrága volt, várhatóan ez még sokkal többe fog kerülni, így aki ennyi adatot szeretne magával cipelni, inkább nézzen külső SSD vagy HDD után.