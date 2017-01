5 milliméteres PC-t villantott az Intel

Az Intel Compute Card olyan mint egy vastagabb bankkártya, de valójában egy PC-ről van szó.

Az Intel néhány éve mutatta be a NUC szériás mini számítógépeit, amelyeket a még kisebb, pendrive-szerű Compute Stick követett. Az Intel most újra szintet lépett.

Hirdetés

Az Intel Compute Card tulajdonképpen alig nagyobb, mint egy bankkártya (95 x 55 milliméteres), azonban egy PC-ről van szó. Az Intel eddigi legvékonyabb PC-jéről, amely csupán 5 milliméter vastag.

Az Intel persze nem fogyasztói gépként szeretné eladni a terméket, egyelőre inkább a fejlesztőknek szánja, akik Intel processzoros számítógépet integrálnának az okosotthonokba szánt termékekbe, biztonsági rendszerekbe vagy egyéb Internet of Things-kütyükbe.

Mindez persze a fejlesztések szempontjából is előnyös, elvégre elég lehet kicserélni a kártyát egy másikra (javításnál is). Az Intel a Dell, a HP, a Lenovo és a Sharp embereivel is együtt dolgozik a kapcsolódó újdonságokon. A Compute Card várhatóan az év közepén válik elérhetővé, elvileg alacsony fogyasztású Kaby Lake processzorokkal, WiFi-vel és Bluetooth-szal.