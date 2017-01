Bemutatkozott a G-SYNC HDR technológia

Többek között az Acer és az ASUS is épít az NVIDIA új megoldására monitorokat.

Az NVIDIA a CES-en több érdekességet is mutatott, az egyik a G-SYNC HDR technológia. Ez a továbbfejlesztett változata a cég adaptív kijelzőszinkronizációs megoldásának, amely a monitor frissítési rátáit dinamikusan tartja szinkronban a videokártya frame-rátáival.

Hirdetés

A G-SYNC HDR értelemszerűen a HDR-t vonta be a játékba. Az NVIDIA megoldására többek között az Acer és az ASUS is épít monitorokat, ezek még ebben az évben a piacra kerülnek. Az egyik egyébként 4K-ban is 144 hertzen frissít.

Az NVIDIA az AUOptonics panelgyártó céggel dolgozott együtt a technológia fejlesztése során.

A kompatibilis monitorok 10-bites (1,07 milliárd szín) tartományban dolgoznak, és támogatják a HDR10 szabványt.

A nagyon várt Mass Effect: Andromeda című játék is rendelkezik majd G-SYNC HDR-támogatással.