Bemutatkozott az AMD Vega architektúra

Ráncfelvarrás helyett jelentős újratervezést kapott a GCN.

Az előzetes beharangozónak megfelelően csütörtök délután bemutatkozott az AMD következő generációs grafikus architektúrája. A Radeon Technologies Group illetékesei szerint a Vega kódnevű fejlesztéssel a cég újból felveszi a kesztyűt a felső kategóriás videokártyák piacán, a 2011-es Radeon HD 7000 modelleken piacra került GCN 1.0 (Graphics Core Next) óta ez a vállalat legnagyobb és legfontosabb fejlesztése. A Vegával új időszámítás kezdődik, a régi technika tweakelése és buherálása helyett teljesen újratervezték a GPU számos kritikus alrendszerét.





Kezdjük a memóriával: a Vega architektúra HBM2-t használ, ami a Fury kártyákon már bevetett elődjéhez képest kétszeres sávszélességet és nagyobb kapacitást kínál. Ez kiváló hír, de talán nem is a VRAM típusa jelenti a legnagyobb újdonságot, hanem annak a kezelése, a feladatot a teljesen új High Bandwidth Cache Controller nevű egység végzi. Ez kezeli közvetlen a másodszintű gyorsítótárat, a HBM2 memóriát, továbbá bármi mást, amit sikerül "videomemóriának" kinevezni. A Vega képes lehet a rendszermemóriát vagy a háttértárat is megcímezni, a virtuális címtér legfeljebb 512 terabájtos lehet. Az új szisztéma jelentősen növelheti a GPU által kezelendő adatok áramoltatásának hatékonyságát, ezzel csökkentve annak valószínűségét, hogy a grafikus processzor feldolgozóegységei adatok hiányában malmozni kényszerüljenek.







A teljesítmény és hatékonyság növelése érdekében az AMD újratervezte a számításokért felelős egységeket is. A Next-Generation Compute Unit (NCU) az eddiginél nem csak magasabb órajelen képes dolgozni, de nőtt a ciklusonként végrehajtható utasítások száma is. Mindez nem csak a sebességre van pozitív hatással, hanem a fogyasztást is jelentősen csökkentheti. Mindenképp megemlítendő a Vega újratervezett, programozható geometriai motorja is. A Polarishoz képest ez órajelenként kétszer nagyobb teljesítményt nyújt, az egyszerű shaderszámítási funkcióval kombinálva jelentős mértékben növelheti a tesszeláció, továbbá általánosságban véve a komplex geometria számításának sebességét.







Az AMD egyelőre nem beszélt a Vega grafikus processzort használó konkrét videokártyákról, a jelenlegi álláspont szerint az első modellek 2017 első felében válhatnak hivatalossá.







(Forrás: WCCFTech)