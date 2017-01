GeForce Now: bármivel játszhatsz, mindegy milyen a PC-d

Távoli GPU-farmon rendereli a játékokat a GeForce Now, az integrált grafika pedig már csak a videostreamet kezeli.

Az NVIDIA a CES alatt bemutatta a GeForce Now platformot PC-kre. Ez gyakorlatilag egy olyan szolgáltatás, ami bármilyen PC-t vagy laptopot gamergéppé alakít.

Hogyan működik? A játékokat valójában távoli GeForce (Pascal) GPU-farmok renderelik, a felhasználói oldalon pedig csak egy felület van, ami a népszerűbb DRM platformokat jeleníti meg, például az Origint vagy a Steamet.

Ezeken lehet játékokat vásárolni, majd úgy elkezdeni játszani, hogy ehhez semmit nem kell letölteni vagy telepíteni.

A felhasználó gépén az integrált grafikus vezérlésnek csak annyi a dolga, hogy lejátssza a videostreamet a játékról, amit a távoli szerverek renderelnek. Az NVIDIA minimalizálta a késéseket.

A szolgáltatást időalapon lehet majd használni, illetve a vizuális részletességtől is függ majd, hogy milyen egy-egy csomag. A GeForce Now Maceken is használható.

Sajnos az NVIDIA nem mutatott be a CES-en GeForce GTX 1080 Ti-t, azonban megérkezett az új-generációs, 4K HDR videotámogatással rendelkező NVIDIA Shield, továbbá az NVIDIA Spot, ami egy Google Assistant-képes IoT-mikrofon otthonra.