Itt a Corsair második Bulldogja

Nappaliba szánt PC-t lehet építeni a Bulldog 2.0 barebone-nal, amit több új táppal kísért a CES-en a Corsair.

A Corsair elérhetővé tette az új HX és TX-M szériás tápegységeit, illetve frissítette a Bulldog barebone-ját, amelynek megérkezett a 2.0-s kiadása.

Hirdetés

A HX szériás PSU-k 80 Plus Platinum hatásfokkal rendelkeznek, ami 94 százalékban hatékony működést jelenthet optimális esetben. A teljesen moduláris kábelezés letisztult gépbelsőt tesz lehetővé. A hűtésről egy 135 milliméteres ventilátor gondoskodik, de a Zero RPM mód akár néma működést is eredményezhet.

A TX-M széria eközben 80 Plus Gold minősítéssel rendelkezik, félmoduláris kábelezést kínál és félúton van a funkciók és a teljesítmény világa között.

Ezeknél talán érdekesebb a Bulldog 2.0: a barebone segítségével egy nappaliba szánt PC-t lehet építeni, ami még jól is néz ki. A fényes külső alatt az MSI egy új, Intel Z270-es Mini-ITX-es alaplapja lapul, ami az Intel hetedik-generációs processzorait tudja befogadni.

A processzor hűvösen tartásáról alacsony profillal rendelkező folyadékhűtő gondoskodik (a H6SF), a táp egy Corsair SF600 SFX. A hűtést két alacsony zajszint mellett dolgozó, 92 milliméteres PWM-vezérelt ML szériás légkavaró segíti.