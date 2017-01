Killer technológia a Linksys Wi-Fi routerében

Az összes csatlakoztatott eszközön elérhető a gamer forgalomirányító rendszer.

Mint mindenből, a Wi-Fi routerekből is számos kifejezetten gamereknek szánt modell érhető el. Sajnos ezek általában csak a hangzatos nevük és a feltűnő megjelenésük tekintetében térnek el a gyártók egyéb prémium termékeitől, ennél jobban ritkán erőltetik meg magukat az illetékesek. A Linksys most vitt egy a trenddel szembemenő játékos routert a CES-re: a termék egyszerűen WRT32X névre hallgat, és jobbára csak a négy antennája árulkodik arról, hogy az átlagosnál komolyabb megoldásról van szó. A cikkben látható sajtóképeken messze jobban néz ki, mint a valóságban, a The Verge egyik munkatársa lencsevégre kapta.





A WRT32X nagy érdekessége a szoftverében lapul, a Linksys illetékesei a Rivet Networks által jegyzett Killer technológiákat építették a termékbe, a márkanévvel eddig csak a jó minőségű gamer alaplapokat viszgálgatva találkozhattak a fogyasztók. A Killer terheléselosztó megoldását specifikusan úgy terveztek, hogy az összes átmenő adatforgalom közül a játékokhoz kapcsolódó adatcsomagok kapják a legmagasabb prioritást, ezzel garantálva a lehető legjobb online játékélményt. Prioritás tekintetében a játékok után a voice chathez és videostreameléshez kapcsolódó adatforgalom jönnek, minden más típusú kommunikációt a legalacsonyabb fontossággal kezel a router.







A Killer technológia routerbe való beépítésének előnye az, hogy a hálózati eszközre kapcsolódó összes eszköz esetében rendelkezésre áll a játékra optimalizált forgalomirányítás. A Linksys WRT32X fontosabb specifikációi: dual band, Wi-Fi ac esetén akár 2600 Mbps átviteli sebesség, négy gigabites Ethernet, USB 3.0 kapu, kombinált USB 2.0 + eSATA port. A hálózati eszköz valamikor tavasszal kerül piacra, 300 dolláros áron.



(Forrás: Guru3D)