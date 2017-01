Nagyra nőtt a Chuwi Hi13 táblagép

A 13,5 hüvelykes tablet 3000 x 2000-es felbontást használ, és Windows 10-et futtat.

A novemberi kedvcsináló után a CES-en hivatalosan is elstartolt a kínai Chuwi legújabb táblagépe, a Hi13.

Belül az Intel Apollo Lake processzora, pontosan a Celeron N3450 kapott helyet, 4 GB RAM, 64 GB tárhely mellett. A 13,5 hüvelykes gép 3000 x 2000-es felbontással dolgozik, és Windows 10 operációs rendszert futtat.

A tábla egyben hibrid is, ugyanis rendelkezik lecsatolható billentyűzettel, amelynek hála notebookként is megállja a helyét. Digitális toll is van hozzá, amivel írni és rajzolni lehet.

Az USB-C-t támogató tablet tulajdonképpen a Surface Book egyik alternatívája lett.

Bár a Surface Bookhoz elérhető Core i7-es CPU és az NVIDIA grafika teljesítményéhez képest a Chuwi messze elmarad, azért a Hi13 még így is lekörözi a többi kínai hibridet, amelyek általában Cherry Trail CPU-ra építenek.