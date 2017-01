Vízálló és hordozható a JBL Pulse 3 és Flip 4

A Harman hordozható Bluetooth-hangszórói egyben vízállóak is - az egyik ráadásul LED-es műsorral kíséri a zenéket.

A Samsung által felvásárolt Harman International a CES-en két új hordozható Bluetooth-hangszórót is bemutatott: a JBL Pulse 3 és a JBL Flip 4 egyaránt vízállóak.

A JBL Pulse 3 az eleganciát helyezte előtérbe, ráadásul 360 fokos sztereó hangzást és testre szabható, 360 fokos LED-es fényjátékot is kínál. Az akkumulátor 12 órás lejátszási időt garantál.

Ugyancsak 12 órás üzemidőt biztosít a JBL Flip 4, amely kültéri használatra alkalmasabb, ugyanis ütésálló - azonban LED-es műsort már nem tud. Cserébe olcsóbb.

Mindkét hangszóró IPx7-minősítéssel rendelkezik, tehát sem a fröccsenések, sem az eső miatt nem kell aggódnia a tulajdonosoknak. A zaj és a visszhangok szűrése is megoldott, tehát a telefonhívások bonyolítása sem gond. Egy hangszórót két okostelefonhoz vagy táblagéphez is lehet csatlakoztatni.

A JBL Connect+ app képes több hangszórót is összekapcsolni a még jobb hangzás érdekében. Egy plusz funkcióval pedig a Siri és a Google Now használatára is alkalmas, továbbá zenelejátszásra hangutasítás alapján. Az újdonságok 199,95 és 99,5 dollárért lesznek vihetőek.