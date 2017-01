SZAVAZÁS: az év legjobbjai

Vajon melyik volt 2016 legjobb mobileszköze, számítógépes játéka, vagy alaplapja? Megvan a mögöttünk hagyott évről a véleményed? Oszd meg velünk!

Ismét eltelt egy újabb esztendő, így több éves hagyományainkhoz méltóan idén is keressük a mögöttünk hagyott 12 hónap legjobb informatikai termékeit és kiemelkedő IT-s eseményeit. A voksolás során nem csak szerkesztőink véleménye, hanem olvasóink szavazatai is számít, akik több kategóriában is elmondhatják véleményüket. Ha szeretnéd befolyásolni a végeredmény kimenetelét, egyúttal beleszólva a februári PC World tartalmába, akkor a te szavazatodat is várjuk, amelyhez a kérdőívet itt találod: https://pcworldhu.typeform.com

Hirdetés

A közönségszavazás végeredményét január végén megosztjuk majd oldalunkon az olvasóinkkal, a szerkesztők szavazatival kiegészített legjobbak listáját pedig a februári PC World magazinban publikáljuk majd.