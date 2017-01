4 hónap alatt te is lehetsz programozó

Többszáz programozó képzését tervezi idén a Green Fox Academy. A másfél éve alakult iskola különlegessége, hogy diákjai nagyrészt pályaelhagyó diplomások, akiknek nincs programozói előképzettsége - a négy hónapos képzés sikeres elvégzése után viszont szinte garantáltan álláshoz jutnak.

Ma már 17 informatikai céggel dolgozik együtt a rapid programozói kurzusokat kínáló oktatási intézmény, mely a sikeresen végzett és rajtuk keresztül elhelyezkedett hallgatóknak minimum nettó 220 ezer forintos kezdőfizetést garantál. Cserébe meglehetősen borsos a Green Fox négy hónapos képzésének a díja, 990 ezer forint plusz áfa, melyet a diákoknak előre kell befizetniük. Ha erre nincs módjuk, ma már utófinanszírozásra is van lehetőség. Ebben az esetben a tandíj 1 millió 290 ezer forint plusz áfa, amit a képzés elvégzése után 18 havi részletben kell megfizetni. "A magas tandíj oka részben az is, hogy a Green Fox az oktatóit a piacon dolgozó legjobb szakemberekből verbuválja. Egy csoportot minimum három mentor tanít. Fontos tudni, hogy a kurzus költségeinek a tandíj csak egy részét teszi ki, a másik, igen jelentős hányadát a támogató cégek állják, fejvadász díj formájában. Emiatt is vagyunk üzletileg különösen érdekeltek abban, hogy jó minőséget nyújtsunk." - mondja Fazekas Barbara, az intézmény vezetője és társalapítója.







A magas tandíj hosszútávon megtérülő befektetésként fogható fel, hiszen az eddig sikeresen végzett 37 hallgatóból - két kivétellel - mindannyian elhelyezkedtek, például a jelenleg 1000 informatikust foglalkoztató evosoft Hungary egy egész osztályra "leszerződött". A jelenleg zajló képzés végén egy teljes csapatot, azaz húsz fő, c++ programozási nyelvben otthonosan mozgó juniort visz magával a cég. "Ma sokkal nehezebb felkészült informatikust találni, mint 2-3 évvel ezelőtt, miközben egyre több területen van szükség programozói tudásra. Olyan munkakörök esetében is, amelyekre korábban nem is gondoltunk." - mondja Petényi István, az evosoft operatív igazgatója. Ahogy mondják, ma a programozókat a cégek nem az állásportálokon találják meg, és a munkát kereső szakemberek sem oda töltik fel az önéletrajzukat. Alternatív utakat kell találni ahhoz, hogy felkészült informatikusokat tudjanak felvenni.

A nemzetközi minta alapján felépülő, jellemzően meglévő online elérhető tananyagokra támaszkodó képzés ideje alatt a hallgatóknak napi 11 órás elfoglaltsággal kell számolniuk, és 640 órát töltenek el gyakorlati projekteken. Ez azt is jelenti, hogy nagyságrendileg akkora kódolási gyakorlattal rendelkeznek majd, mint egy többéves BSc-s képzés végén. Az oktatásban két teljes állású pszichológus is részt vesz. Ez azért fontos, mert a Green Fox nem csak a szakmai tudást tartja szem előtt, de azt is, hogy a hallgatók hogyan tudják értékesíteni tudásukat. Az iskola egy négylépcsős felvételi folyamat során választja ki a jelentkezők közül a legjobbakat. A fókusz azon van, hogy a programozói szakma valóban illik-e a személyiségükhöz és a képességeikhez. A legfontosabb pedig a motiváció, és az újdonságok és a tanulás iránti vágy.