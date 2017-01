A robbanás után sikerrel tért vissza a SpaceX rakétája

A Falcon 9 ezúttal gond nélkül startolt, ráadásul egy nem mindennapi feladatot is végrehajtott.

2016 kifejezetten jól indult a SpaceX számára, a Falcon 9 rakéta szeptemberi felrobbanása azonban erősen beárnyékolta a cég eredményeit. Hosszas vizsgálatok után derült csak ki, hogy a problémát az egyik tankból szivárgó folyékony oxigén okozta, ezért egészen mostanáig kellett arra várni, hogy újra megkíséreljék a kilövést.

Január 14-én szombaton este hét óra előtt a kaliforniai Vandenberg légibázisról indult a balesetet követő első útjára a Falcon 9. A start ezúttal minden gond nélkül lezajlott, a rakéta pedig 10 darab Iridium Next műholdat is Föld körüli pályára állított, ami különösen azért volt fontos, mert az első lépést jelentheti az Elon Musk cége iránti bizalom helyreállítására.

A mindössze 7 percig tartó küldetés végén különösen boldog lehetett a SpaceX, a Falcon 9 első fokozata ugyanis sikerrel landolt a Just Read the Instructions nevű drónhajó fedélzetén. Apróbb technikai probléma csupán 1 órával később, a már említett műholdak pályára állítása közben adódott, ám végül ezzel is sikerült megbirkózniuk a szakembereknek.