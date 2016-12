Betör az online rádiós üzletbe a Facebook

Hamarosan már nem csak videós formában lehet majd élőben közvetíteni.

Néhány hónappal ezelőtt a Facebook elérhetővé tette az összes felhasználó számára az online videostreamelési lehetőséget, most pedig érkezik a sima élő hangközvetítés is. A funkcionalitás egyelőre csak szűkkörű bétaként érhető el, a korai partnerek közt például a BBC World Service és az LBC rádióállomás találhatóak. Az újdonság persze jól jöhet a kevésbé híres-neves tartalomkészítők számára is, például élő podcasteléskor, vagy kimondottan kérdezz-felelek típusú műsorokban lehetőséget adhat a közönséghez való közvetlen kapcsolódásra.





A vállalat tájékoztatása alapján az Apple iOS eszközökön hallgatás közben mindig az előtérben kell majd tartani a Facebook alkalmazást, azonban az androidosok leküldhetik a háttérbe az appot, nem fog megszakadni a stream lejátszása. Az élő hangközvetítés indításának lehetősége valamikor a jövő év elején válhat széles körben elérhetővé a közösségi hálózat felhasználói számára.



