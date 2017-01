Buta kütyük 2017-ben

Épp, hogy csak elkezdődött az év, máris rengeteg felesleges, őrült és életképtelen eszközt láttunk. Mutatunk néhány igazán értelmetlen próbálkozást.

A csodálatos OLED TV-kről, notebookokról és egyéb eszközökről már beszámoltunk, amivel a gyártók a CES-en meglepték a nagyérdeműt, azonban a kiállításnak volt egy másik oldala is. Ez a sötét oldal, ahol lelkes és bátor cégek mutatkoztak be forradalminak kikiáltott, de nem éppen hasznos vagy átgondolt termékekkel, szolgáltatásokkal. Mutatunk néhány igazán meghökkentőt.





Moen U

Már a zuhanyt sem kímélik az IT-cégek. A Moen U eszköze egy okos-zuhany, ami egy kijelzős, nyomógombos vezérlőpanel a zuhanyhoz. Ehhez a modulhoz okostelefonnal is lehet csatlakozni, így appal vezérelhetjük, hogy mikor induljon a zuhanyzás, meddig tartson, milyen hőfokon folyjon a víz, sőt, arra is képes a Moen U eszköze, hogy az appból távolról elindítsuk a zuhanyt, és az applikáció jelez, ha már elérte a víz a kellő hőmérsékletet. Mindez 1200 dollárról indul, a beszerelés nem egyszerű és arról is gondoskodnunk kell, hogy jó Wi-Fi lefedettség legyen a fürdőnkben.







Randiszemüveg

A Tinder párkereső terméke inkább trollkodás, ráadásul egészen jól sikerült. A cég célja, hogy az embereket összehozza, de a VR-szemüveg őrületéből sem akart kimaradni. Készített is egy ilyen eszközt, amit ketten lehet használni. Az egyik felcsatolja a fejére, a másik felhasználó pedig a másik oldalról. Középen igazából nincs is semmi, így a két "játékos" jól látja egymást.







Withings Hair Coach

Az okos hajkefére sem kellett sokat várnunk. Ebben többféle szenzor, mozgásérzékelő, gyorsulásérzékelő, giroszkóp és mikrofon is van. Utóbbi arra szolgál, hogy a fésülés hangjából megítélje, milyen minőségű és tisztaságú a hajunk. A többi szenzort is figyeli a mobilon futó applikáció, így pontos utasításokat tud adni, hogyan fésülködjünk. A hajkefe felismeri hajunk szárazságát, töredezettségét, minőségét, a "kócosságot", számolja a fésülések számát és segít, hogy miként folytassuk a fésülködést.







Rezgőfarmer

Ha már minden okos, miért épp a farmerünk ne lenne az? Nos, az Essential Vibrating Jeans nem más, mint egy farmer rezgőmotorral. Mielőtt bárki is rosszra gondolna, ez a rezgés arra szolgál, hogy amikor a mobilunkra értesítést kapunk, a farmer is rezegjen, hogy biztosan észre vegyük az új üzenetet, hívást stb. Van egy igazán érdekes szolgáltatása is a vibra-farmernek, amit azért kipróbálnánk: a navigációhoz kapcsolva jelzi, mikor kell balra, és mikor jobbra fordulnunk azzal, hogy az egyik vagy a másik gatyaszárunkat rezegteti.







Végtelen USB kulcs

A Moore USB kulcs hihetetlen és mi nem is hiszünk benne. Azt ígéri a gyártó, hogy végtelen tárkapacitású. Ezt úgy sikerült elérnie, hogy az egyébként 32 GB-os USB kulcshoz egy felhőtárhely is kapcsolódik, így ami nem fér az USB kulcsra, az megy a felhőbe. A nagy ígéret mindebben az, hogy egy speciális, szupertitkos és minden eddiginél okosabb algoritmus mindig tudja, hogy nekünk következőre milyen adatokra lesz szükségünk, így ezeket lokálisan az USB kulcson tárolja, hogy netelérés nélkül, bárhol és bármikor elérhessük. Bár a videó nagyon magabiztos képet fest a cégről és a termékről, mi azért még nem szavaznánk neki kasszasikert.