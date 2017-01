Ezeket a hibákat ne kövesd el kezdő PC-sként!

Üdv a PC-k világában! Nem szabad megijedni, a PC rengeteg mindenre képes, az internet világa óriási, de azért nem árt néhány dologra odafigyelni. Például ezekre.

Amiért mind a mai napig életben van és fontos eszköze életünknek a PC, az a rugalmassága és univerzalitása - egyszerűen mindenre alkalmas. Bármilyen információt megszerezhetünk vele, tartalmat állíthatunk elő, legyen az szöveg, hang, kép vagy videó, de kikapcsolódáshoz sem utolsó egy jó számítógép. Ha csak most ismerkedünk a mai PC-s világgal, sok-sok ijesztő dologgal is szembe kerülhetünk. A legfontosabb: ne ess pánikba! A többi pedig már jön magától.





Ha valaki nagyon segíteni akar, az rossz

A weben önfeledten kattintgatva előbb-utóbb beleszaladhatunk olyan weboldalba vagy hirdetésbe, ami kijelenti, hogy nagy baj van gépünkkel. Szerencsére ő éppen tudja a megoldást, csupán kattintani kell, telefonálni, megadni néhány adatunkat stb. Nos, a böngészőn keresztül nem fog nekünk egyetlen reklám sem segíteni, vagyis az ilyen trükknek ne dőljünk be soha. Ha túl sok ilyen reklám lenne, vagyis elszaporodnak a kéretlen reklámok, felugró ablakok stb. érdemes vírusellenőrzést, takarítást tartanunk gépünkön.







Amennyiben levelesládánk SPAM-mappája telik meg olyan bejegyzésekkel, hogy valamelyik előfizetésünk lejár és kattintsunk a hosszabbításért, ellenőrizzük, hogy tényleg fizetünk-e egy külföldi cégnek 20-200 Eurót a semmiért, stb. nehogy kattintsunk - ezek mind nagyon veszélyes levelek.



Védd, amid van

A legfontosabb értékünk a gépen tárolt személyes adataink. Ezeket védeni kell vírusvédelmi megoldással, hogy mások ne lophassák el. Emellett a hardveres meghibásodástól is illik védeni ezeket, ami azt jelenti, hogy biztonsági másolatot kell készítenünk. Ezt a Windows beépített Fájlelőzmények szolgáltatását, vagy ingyenes programot is használhatunk. Érdemes mindezt automatizálni - erre minden program alkalmas, így többé nem kell vesződnünk az adatbiztonsággal.







Próbáltad már ki- és ismét bekapcsolni?

Előfordulhat, hogy valami gond lesz - nem jön be egy weboldal, ledobál a router, nem indul a játék, furcsa csíkok jelennek meg a kijelzőn - millió és egy gond lehet. A legtöbb hiba ugyanakkor megoldható egy egyszerű újraindítással, vagyis ki- és bekapcsolással. Lehet, hogy adott esetben a routert is érdemes újraindítani, abból túl nagy baj nem lehet. Ha újraindítás után is fennáll a gond, már nézhetünk mélyebbre, hogy megtaláljuk a probléma okát, de könnyen előfordulhat, hogy többé ezzel már nem találkozunk.