Február közepén kerül megrendezésre a Nemzeti Kiberverseny

A győztesek térítésmentesen, teljes ellátással utazhatnak a genfi Cyber 9/12 versenyre.

Összesen öt csapat vesz részt a Cyber 9/12 stratégiai döntéstámogató szimulációs (TTX) verseny hazai fordulóján, február 9-én. A jelentkezéseket tegnap éjfélig lehetett leadni. Összesen száztizennégy pályázó közül négytagú zsűri választotta ki a legjobbnak bizonyult huszonöt hallgatót. Az európai verseny hazai döntőjének a ProDay IT-biztonsági konferencia és kiállítás ad helyet, az NKE és a BM-OKF közreműködésével. A győztesek térítésmentesen, teljes ellátással utazhatnak tavasszal Genfbe.





Hirdetés



A tavalyi év az internetes visszaélések rekordéveként írta be magát a kiberbűnözés történelem könyvébe. Szerencsésnek mondhatja magát az, aki csak külső szemlélőként, a hírekből értesült ezekről az akciókról, amik egyre nagyobb méreteket öltenek, mind több állami szervezetet is érintve. Mindent összevetve az internetezőknek legalább egy hozzáférése megtalálható a digitális feketepiacon az általa használt internetes alkalmazások vagy weboldalak közül. Csak a tíz legnagyobb ilyen adatlopás során 567,1 millió felhasználó azonosítója és jelszava került illetéktelenek kezébe. Ezen felül tavaly derült fény arra a bűntényre, ami által hackerek hozzáfértek a Myspace 457 milló vagy a Yahoo csaknem egymilliárd fiókjához. Senki sem érezheti magát teljes biztonságban. Mindenkinek saját érdeke a magán- és üzleti életének megfelelő védelme.







A jövőbelátás minden képessége nélkül is tudható, 2016 csak a kezdet volt. Ennél még inkább kiélezettek lesznek a kiberharcok és kifinomultabbak a támadások. Az állami szervezetek is mind gyakrabban válnak célponttá, ami a kiberbűnözők különös felkészültségét és a különböző csoportok befolyásra való éhségét tükrözi. A többi között ezért is kerül egyre jobban a figyelem középpontjába a digitális krízismenedzsment, ami megakadályozza az állami, politikai és irányítási rendszerek összeomlását a nagyszabású támadások okán.



A magyarországi IT-biztonsági szektor az efféle offenzívákra való felkészülésnek is teret ad a Nemzeti Kiberverseny keretében, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közreműködésével szerveznek meg. A zsűritagok ötfős csapatokra osztották a diákokat, minden csapatból egy-egy vezetőt is kiválasztva. A zsűri tagjai: dr. Bognár Balázs tű. ezredes, a BM-OKF kritikusinfrastruktúra-koordinációs főosztály vezetője, Keleti Arthur, kiber-titok futurista, prof. dr. Rajnai Zoltán, a Belügyminisztérium kiberkoordinátora és Zengő Andrea, a WITSEC alapító elnöke.



A genfi Cyber 9/12 által a hazai IT-biztonsági szakma ismét felkerülhet a világtérképre. A résztvevőket vezető szakértők segítik a felkészülésben minden tudásukkal. A ProDay IT-Biztonsági Konferencia és Kiállítás helyet, infrastruktúrát biztosít és a társszervezetekkel közösen megszervezi részvételüket a nemzetközi versenyen.



"Kis nemzetként nagy összefogásra vagyunk képesek. Többször is bebizonyítottuk rátermettségünket. A folyamatos fejlődés csak úgy tartható fenn, ha segítjük egymást. A következő generáció felnevelése, tudással gazdagítása is a mi feladatunk, ami javára válik a senior szakértőknek is, akik a fiatalság új ötletei által tovább szélesíthetik látókörüket. A Nemzeti Kiberverseny ékes példája annak, hogy ha mindenki hozzáadja tudását és eszközeit egy-egy újkeletű kezdeményezéshez, úgy előtérbe kerülhetnek a nemzetközi lehetőségek, amik nemcsak a résztvevő személyeket gazdagítják, hanem hazánk fejlődését is biztosítják." - nyilatkozta Gyebnár Gergő, a BlackCell vezető IT biztonsági szakértője.