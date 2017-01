Te hogyan tanítanád az informatikát?

Minden általános iskolai, középiskolai és szakiskolai oktatásban résztvevő tanuló megmutathatja, hogy milyen informatika órát szeretne.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is meghirdették az országos Fülemüle tehetségkutató informatikai verseny, amely keretén belül az információ gyűjtésében és rendszerezésében tehetséges diákok méretthetik meg magukat az IT témakörében. A legjobb pályamunkák benyújtói többek között éves, fél éves és negyedéves PC World előfizetéseket és további ajándékcsomagokat nyerhetnek. Emellett a második fordulóban minden versenyző választhatja az "Én így oktatnám a programozást" témakört is. A programozás alapjait bemutató legjobb pályaművet a HelloWorld mozgalom értékes különdíjjal jutalmazza.

A Fülemüle Országos Informatika Verseny kétfordulós egyéni verseny, amely a Számítástechnika Tanárok Egyesülete, a BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma, a Kispesti Vas Lajos Általános Iskola, a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium, valamint a BMSC Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolája együttműködésével valósul meg.



A Fülemüle első fordulóját az iskolák rendezik meg, felhasználva a verseny honlapján közzétett versenyfeladatokat. A második fordulóba, az országos versenyre az iskola nevezi a tanulóit, maximum három főt (kategóriánként, tagintézményenként) delegálva, az iskolai forduló eredményei alapján. A második fordulót a verseny kiírója szervezi a a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szakmai felügyeletével, amelynek témája az internet veszélyei. A szervező kiküldi a versenyzőknek a feladatokat, értékeli a visszaküldött versenymunkákat és eredményt hirdet.



Bővebb információ és jelentkezés: tehetseggondozas.hu