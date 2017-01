Ingyen beszerezhető a Mass Effect 2!

Fantasztikus játékkal indította az évet az EA On The House programja.

A tavalyi évben jó néhány játékot szerezhettek be ingyen az EA On The House programján keresztül a gamerek, azonban az elmúlt hónapokban sűrű csend honolt az akció háza táján, részben talán a rivális Ubi30 lehetett a ludas. Most visszatért az On The House, méghozzá nem is akárhogy: az elkövetkező hetekben az érdeklődők ingyen és örökre beszerezhetik a Mass Effect 2 digitális kiadását.





A játékokkal kapcsolatos híreket követők valószínűleg jól tudják, hogy nem véletlenül most vált ingyenessé: az EA ezen a héten jelentette be, hogy a Mass Effect Andromeda (a széria negyedik tagja) 2017. március 23-án kerül majd piacra Európában. A Mass Effect 2 osztogatásával egyrészt a vadiúj játékot reklámozza a kiadó, másrészt pedig szeretne lökést adni az első és a harmadik részek eladásainak; elvégre egy trilógiáról van szó.







Az ingyen lónak persze nem nézzük a fogát, főleg hogy a 2010-ben kiadott Mass Effect 2 egy fantasztikus játék, a sci-fi témájú és RPG játékokat kedvelőknek konkrétan alapmű. Az igénylése egyszerű: az Origin kliensprogram elindítása után lépjünk a Free Games → On The House lapra, majd ott a "Get It Now" gombra kattintva hozzáadhatjuk a felhasználói fiókunkhoz a játékot.







Mass Effect 2 minimum rendszerigény:

- Windows XP SP3 / Vista / 7

- 1,8 GHz-es Intel Core 2 Duo CPU

- 1 GB (XP) vagy 2 GB (Vista) RAM

- 256 MB-os NVIDIA GeForce 6800 vagy ATI Radeon X1600 Pro

- 15 GB szabad tárhely



(Forrás: GameStar, Origin)