Itt a negyedszázados PC World

Jubileumi lapszámunkban bemutatjuk a vírusok legújabb generációját és a legjobb védelmeket, plusz lebuktatjuk a kártevőket, valamint tisztára pucoljuk a gépeket.

Pontosan 25 évvel ezelőtt, 1992 januárjában jelent meg az első PC World magazin, amely apropóján januárban is folytatjuk visszatekintő sorozatunkat, többek között a Linux és a mobiltechnológiák hőskorát is feltárjuk. Ezen túlmenően kiemelt terjedelemben foglalkozunk a számítógépes kártevőkkel, köztük a zsarolóvírusokkal, amelyek információink szerint Magyarországon is egyre több galibát okoznak, pedig odafigyeléssel lehet védekezni ellenük. Januári lapszámunkban bemutatjuk a legfontosabb a zsarolók ellenszereit, valamint felsoroljuk azt a tíz tünetet, amely egy gépre került kártevőről árulkodik. Magazinunkban ezen felül rangsoroljuk a legjobb lakossági vírusirtókat. Vajon a te általad használt jelenleg a legjobb? Januári lapszámunkból kiderül.







Friss magazinunkban átfésüljük a hazai internetes apróhirdetések kínálatát is, amelyekkel akár tízezer forintokat is spórolhatunk egy komponens beszerzése során. Ám sajnos nem mindig éri meg kockáztatni. Lapszámunkban bemutatjuk a lehetséges buktatókat, amelyekre mindenképpen oda kell figyelnünk. Tesztjeinkből pedig kiderült, hogy melyek a jelenlegi legjobb középkategóriás tápok, 256 GB-os SSD-k és LGA 1151-es alaplapok, sőt, a friss Intel platformot is kipróbáltuk, alaposan megdolgoztatva a hetediket generációs processzorokat. Végül tippjeink között megmutatjuk, hogyan tarthatod tisztán a gépedet, így nem csak a számítógépes vírusoktól, de a porcicáktól, a makacs foltoktól és a valódi baktériumoktól is megszabadulhatsz.







Természetesen ezúttal is számos ajándékot gyűjtöttünk olvasóiknak. Az ingyenes vírusvédelmi kódokon (ESET, G Data) felül a magazin mellé adjuk az IObit kiegészítő védelmi csomagját, az Ashampoo intelligens programeltávolítóját, valamint a WebSite X5 lapunk számára készített verzióját. A PC World Pluson ezen felül a legújabb Android Superguide kiadványunkat is elhelyeztük, amihez a januári PC World olvasói így ingyen hozzáférhetnek.

További témáink részletesen:





A mobiltechnológiák 25 éve



Ma már sokszor óvodás gyermekek kezében is találunk okostelefont, lapunk első példányának megjelenésekor azonban még egészen más szelek fújtak.



Így tartsd tisztán a gépedet!



A koszos, poros gép nem csak esztétikai kérdés, a nem megfelelően karbantartott eszköz hamarabb tönkre is mehet. Segítünk, hogy a géptakarítás ne legyen kínszenvedés.



A jövő lakásai a jelenben



Az okosotthonok, önvezető autók és hobbidrónok korában miért ne lehetne intelligens az otthonunk is? Összegyűjtöttünk mindent, amit a jelenleg elérhető rendszerektől tudni érdemes.



Gyors tárolót olcsón



Bámulatos, hol tart a tudomány. A fejlődés ütemét jól mutatja, hogy mára luxusból hétköznapi komponenssé vált az SSD. Leteszteltük a legújabb, olcsó modelleket.





Címlap, illusztráció: Molnár Márti

A magazinunk digitális változatát megtalálod a Digitalstand oldalán (a teljes verziók és a digitális magazinok a DVD-s változatnál érhetőek el). Ha belelapoznál a lapba, akkor azt is megteheted, ha ellátogatsz a galériánkba.