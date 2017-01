Kukázta kedvenc okostelefonját Donald Trump

A titkosszolgálat kérésére váltott egy biztonságosabb készülékre az új amerikai elnök.

Január 20-án pénteken hivatalosan is az Amerikai Egyesült Államok elnöke lett Donald Trump. A 70 éves üzletember személye már most megosztja a világot, vannak azonban olyan előírások, amikkel még ő sem mehet szembe. Így például kénytelen volt elbúcsúzni kedvenc okostelefonjától is.

Hirdetés

Az Associated Press információi szerint a szívéhez nőtt Androidos készüléket biztonsági okokból cserélte le Trump. Elnökként egy jóval kevésbé sebezhető, titkosítással megerősített telefont használ, amit a titkosszolgálat is jóvá hagyott. Ennek típusáról egyelőre nem nyilatkozott, hozzá közel álló személyek szerint azonban a telefonszámát is lecserélte.

Trump kampányában egyébként hatalmas szerepe volt okostelefonjának. Újságírók, politikusok és a világ vezetői számára is könnyen elérhető volt, a Twittert pedig kifejezetten aktívan használta. A decemberben a tech óriások képviselőivel is asztalhoz ülő elnök most leginkább azon aggódik, hogy kedvenc készüléke nélkül "elszigeteltnek" fogja érezni magát.