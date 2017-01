Lelőtték a világ legnagyobb hacker-adatbázisát

Egyesek szerint nem volt nehéz rossz célokra használni a LeakedSource weboldalt.

Az elmúlt években szinte folyamatosan számolhattunk be tömeges jelszólopásokról és adatszivárgásokról. Még a legnagyobb, és ennek folytán biztonságosnak gondolt weboldalak felhasználói sem érezhetik magukat teljes biztonságban, elég csak a tavalyi Twitteres sztorira gondolni. Közben persze felbukkantak azok a helyek is, ahol leellenőrizhettük, magunk is áldozattá váltunk-e, ám mint kiderült, nem minden ilyen adatbázis üzemeltetője gáncstalan hős fehér lovon.

Az eredetileg 2015 végén indult LeakedSource gyűjteményében emailcím, telefonszám vagy jelszó alapján kutakodhattunk, némi pénz ellenében pedig fejlettebb keresési opciókat is kínáltak. A kritikák szerint ezzel gyakorlatilag kiárusították a feltört profilok adatait (még a titkosított jelszavakat is visszafejtették), gyors és olcsó alternatívát kínálva a hackereknek. A LeakedSource mindvégig kitartott amellett, hogy csupán nyilvánosan elérhető adatokat gyűjtöttek össze, hogy ezzel segítsék az érintett felhasználókat, most azonban mégis úgy tűnik, elérte őket a végzetük.

Az oldal néhány napja elérhetetlen, egy névtelen informátor szerint tulajdonosát ugyan nem tartóztatták le, szövetségi vizsgálat keretében az összes adathordozót és szervert lefoglalták. Aki most szeretné leellenőrizni, érintett volt-e bármilyen adatszivárgásban, az a Troy Hunt biztonsági szakember által üzemeltetett Have i been pwned? nevű oldalon teheti meg.