Már a Tor-hálózaton belülről is elérhető a ProtonMail

Nem kell többé kilépni a normál internetre a levelező eléréséhez.

Az internetezők többsége számára tökéletesen megfelelnek a megszokott webmail-szolgáltatások, azonban például az állami internetcenzúrával sújtott országokban lakók számára, vagy éppen a rendkívül kényes forrásokkal kapcsolatot tartó újságíróknak már nem feltétlenül felelnek meg. A svájci ProtonMail levelező az elmúlt években a nagyfokú biztonságot keresők egyik kedvencévé vált, ugyanis nem csak a fiókokba való bejelentkezéshez kér jelszót, hanem egy másik jelszóval titkosítja a szolgáltatás szerverein tárolt információkat is. Ennek köszönhetően az üzemeltetők nem képesek jogi kényszerítés hatására sima szöveges formában átadni a hatóságoknak a felhasználók levelezését, továbbá a rendszereikbe való behatolás esetén a támadók nem tudják értelmezhető formában letölteni a tárolt e-maileket.





A ProtonMailt természetesen eddig is elérhették a Tort használók, ám ehhez az egyik nyilvános Tor-kilépőponton keresztül el kellett hagyniuk a hálózatot, a normál internetre kilépéssel pedig csökkent a biztonságuk. A probléma most megoldódott, a ProtonMail ugyanis hivatalos Tor-szolgáltatást indított (https://protonirockerxow.onion/), így az ügyfelek már az anonimitást kínáló hálózaton belülrők is használhatják.







(Forrás: Bleeping Computer, ProtonMail blog)