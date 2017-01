Megveszi a Tidal harmadát a Sprint mobilszolgáltató

A lépéssel állítólag 200 millió dollárt tőkét kap Jay-Z zenestreamelője.

Nem csak az Egyesült Államokban, de most már jó ideje hazánkban is elérhető az összes komolyan vehető zenestreamelő szolgáltatás. Ezek több szinten is próbálnak versenyezni a fogyasztók kegyeiért, azonban egyetlen olyan van, amely audio CD - sőt: úgy két hete akár studio master - minőségű digitális zenét is képes a hallgatók rendelkezésére bocsájtani. Sajnos a kezdeti lelkesedés, továbbá a sztárparádéval tarkított hivatalos indulás ellenére a Jay-Z által birtokolt Tidal eddig nem vált sikertörténetté.





A Tidal anyagi helyzete homályos, hiszen a menedzsment már jó ideje nem beszél nyilvánosan a különféle releváns statisztikákról, magánkézben lévő cégként pedig nem is kell nyilvánosságra hoznia a számokat. Annyi viszont biztos, hogy a héten nagy kő eshetett le Jay-Z szívéről, ugyanis az egyesült államokbeli Sprint mobilszolgáltató bejelentette, hogy 33 százalékos tulajdoni részt kíván szerezni a szolgáltatásban. Az üzletet még jóvá kell hagynia az USA versenyhatóságának, azonban senki sem számít komplikációk fellépésére.







A Sprint által kifizetendő összegről nem érkezett hivatalos információ, azonban bennfentes források szerint 200 millió dollárról van szó, ezen felül pedig a Sprint biztosítani fog még egy 75 millió dolláros keretet az exkluzív tartalmak megszerzésének és elkészítésének finanszírozására is. Természetesen a Sprint kínálni szeretne a csomagjaihoz a jövőben egy opcionális, a normál havidíjhoz képest kedvezőbb árú Tidal-előfizetést. Mindez remek hír a Tidal számára, a Sprint befektetésének köszönhetően a belátható jövőben biztosan nem kell majd lehúznia a rolót.



(Forrás: Engadget, The Verge)