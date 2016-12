Nem kapnak titkosítást a fényképezőgépek?

Nyílt levelet írtak a dokumentumfilmesek és riporterek a gyártóknak.

Folyamatosan fejlődnek a kamerák és fényképezőgépek, azonban akad egy nagy hiányosságuk: nem támogatják a rögzített anyagok titkosítását. A vásárlók oroszlánrésze számára ez persze nem fontos, azonban a jogi kereteket, a többé-kevésbé kimondatlan farkastörvények határait rendszeresen feszegető dokumentumfilmesek és fotóriporterek számára rendkívül fontos lenne ez a funkció. Börtönbe, vagy akár életveszélybe is kerülhetnek, amennyiben egy ellenőrzés során a helyi hatalomnak nem tetsző felvételeket találnak az eszközeiken.





Hirdetés



Jobb híján most a Freedom of the Press Foundation közreműködésével az érintettek nyílt levelet írtak a nagy kameragyártóknak, hogy azok implementálják végre az adattitkosítási funkciót. 150-nél is többen adták a kézjegyüket a dokumentumhoz, többek közt Laura Poitras, Alex Gibney, és Joshua Oppenheimer.







A Motherboard bő egy héttel a nyílt levél publikálása után kommentálási igénnyel felkeresett öt kameragyártót, az eredmény pedig enyhén szólva is lelombozó: a Nikon és az Olympus nem voltak hajlandóak konkrétumokat tartalmazó állásfoglalást adni a témában, míg a Canon - Sony - Fuji trió válaszra sem méltatta a portál újságíróját.



Úgy tűnik, hogy a kérdéses gyártók termékeiben nem mostanában lesz elérhető a titkosítás.



(Nyitókép: Davidlohr Bueso)