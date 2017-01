Nyilvános az FBI GamerGate jelentése

A dokumentum alapján nem úgy tűnik, mintha nagyon komolyan vették volna a nyomozást.

A 2014 augusztusában kirobbant GamerGate a videojátékos társadalom, s úgy általában az egész internet állapotára kiválóan rávilágított. A szexizmus és az online zaklatás pillanatok alatt változott át esetenként akár életveszélyes fenyegetésekké, elég csak Zoë Quinn, Brianna Wu, vagy Anita Sarkeesian példájára gondolnunk. A botrány kapcsán még az FBI is megmozdult, a nyomozás 2015-ös lezárulta után készült jelentést most hozták nyilvánosságra.

A jelen formájában 173 oldalas, cenzúrázott dokumentum hatalmas újdonságokat ugyan nem tartalmaz, mégis körvonalazódik belőle, hogy a Szövetségi Nyomozóiroda nem feltétlenül vette teljesen komolyan az ügyet - ezt korábban Tim Ryan, egy kiberbűnözésre specializálódott egykori ügynök is kijelentette. Hiába azonosítottak be számos zaklató és fenyegetőző egyént, végül senkit nem vontak felelősségre, akadt például, akinek elég volt megígérnie, hogy többet nem csinál ilyet.

Több jel utal arra is, hogy a nyomozásban részt vevő ügynökök egy része nem volt megfelelően kompetens a témában, a dokumentumban ugyanis nem egyszer hivatkoznak Tweeter vagy Thor néven a jól ismert szolgáltatásokra. Az egyik érintett, Brianna Wu is megszólalt a fejlemények kapcsán, szerinte a benyújtott bizonyítékoknak csak a töredékével foglalkoztak a hatóságok, az általa akkor elmondottak közül szinte semmi nem szerepel a most nyilvánosságra hozott dokumentumban.