Skullcandy Smokin' Buds 2 - szerezd meg egy előfizetéssel

Év végi akciónk részenként a prémium PC World előfizetők a remek hangzással rendelkező fülest is megkaparinthatják az 1 TB tárhely, és friss Office kliensek társaságában.

A PC World 25. születésnapja alkalmából választható ajándékként a Skullcandy fülesét most a prémium előfizetés részeként is megvásárolhatod, 26 980 forintért. A csomagba a 12 PC World magazinon felül egy ajándék póló, FSP powerbank, 1 TB online tárhely, Office 365 Personal előfizetés, éves licenccel rendelkező vírusvédelem, és többek között egy professzionális szoftverkarbantartó is került. A megtakarítás több mint 72 ezer forint. További részletek: pcworld.hu/elofizetes. Mire képes a Smokin' Buds? Megmutatjuk neked.



Füleseinek megalkotása során a Skullcandy a megfelelő hangzásvilág létrehozása mellett az igényes dizájnra is jelentős hangsúlyt fektet. A lapított kábeles kialakítás miatt nehezen gubancolódó Smokin' Buds 2 tökéletesen illeszkedik ebbe a koncepcióba. A számos divatos színvariációban elérhető termék remek társ a multimédiás tartalomfogyasztásban, legyen szó zenehallgatásról, filmnézésről vagy akár játékról, a Skullcandy fülhallgatója minden esetben igyekszik maximálisan kielégíteni igényeinket.

Az in-ear kialakításnak és az aszimmetrikusan elhelyezett szilikondugóinak köszönhetően rendkívül nagy hatékonysággal zárja ki a külvilág zajait, még abban az esetben is, ha a hangerőt csak mérsékelten tekerjük fel. Hangzásvilágát tekintve sem lehet igazán panaszunk rá, a mély és középtartományokban szinte hibátlanul teljesít a Smokin' Buds 2 (és szerencsére a basszus se túlságosan erőszakos), csupán a magas hangok közben tapasztalhatnak némi torzulást a vájtfülű felhasználók.

Egy inline kontrollerdoboz is helyet kapott a füles felületén, melyre egy, a cég logójával ellátott gomb került. Segítségével lehetőséget kapunk hívások fogadására, zenéink lejátszásának elindítására, valamint szüneteltetésére, ha pedig duplán kattintunk, máris listánk soron következő dalát hallhatjuk. Egyetlen hiányossága talán, hogy az apró vezérlőfelületen a hangerő-szabályozó már nem került kialakításra. Szintén ezen dobozkában találhatjuk a modell bépített mikrofonját, melynek köszönhetően akár telefonálás során is bevethetjük a Smokin' Buds 2-t, a zajszűrésnek köszönhetően pedig a környezetünk hangjai biztosan nem zavarják majd társalgásunkat.