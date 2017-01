Trump azért sem cserél telefont

Trumpnak muszáj lenne biztonságos készülékre váltania, de a cyberfenyegetésekkel dacolva kitart a régi androidos okostelefonja mellett.

Donald Trumpról mindenki tudja, hogy makacs, ezt pedig sok döntése is alátámasztotta az elmúlt hónapokban. Emiatt aztán nem is meglepő, hogy a tanácsadói figyelmeztetése ellenére továbbra is a régi androidos Samsung okostelefonját használja.

Mostanra már azt a módosított Samsung Galaxy S4-et kellene használja, amit Barack Obama a második elnöksége idején.

A Galaxy S4-et biztonsági okokból módosították: nem fogad bejövő hívásokat, nem enged szöveges üzenetet küldeni vagy képet fotózni. Nem működik az androidos appokkal sem, de a SIPRNethez, a titkosított amerikai katonai hálózathoz csatlakozik.

Természetesen érthető, hogy Trump egy normális okostelefont szeretne egy erősen korlátozott modell helyett - hasonlóan állt a kérdéshez Barack Obama is, aki 2013-ban kampányolt jobb okostelefonért. A Microsoft akkor egy Windows Phone 7-es modellt ígért neki.

Azzal, hogy nem veszi figyelembe az előírásokat Trump, továbbra is szabadon tweetelhet. A jelek szerint egyébként két további ember is hozzáfér a fiókjához, ezt már csak a bejegyzések hangvételéből és a közzétételi platformból is megállapították.