Új év, új fogadalmak? Ezek a kütyük segíthetnek!

Szokás év elején megfogadni egy csomó szép és hasznos dolgot. Mutatunk néhány okoseszközt, amivel könnyebb lesz ezeket teljesíteni.

A fitnesz áldás és kín egyben: elkezdeni nagyon nehéz, de ha már belejöttünk és sikerült napjaink részévé tenni, rengeteget javít életünkön. A fitnesz trackerek, okoseszközök arra hivatottak, hogy motiváljanak, rávegyenek a rendszeres sportolásra. Ezek közül az utóbbi években nagyon sok megbukott és sok közülük nem motiválta a felhasználókat egyáltalán. Az okosórákkal ellentétben azonban ez a piac nem roppant meg, továbbra is nagy a kereslet az ilyen eszközökre, így a gyártók újabb termékekkel rukkoltak elő. Itt van néhány érdekesebb.





Hirdetés



Motiv

Év elején egy különleges fitnesz-kiegészítővel találkoztunk, ami mindenkit meglepett. A Motiv nem olcsó, 200 dollár, azonban ilyen kicsi hordható okoseszközt még nem láttunk. A karóra és egyéb fityegő helyett ugyanis ez egy 8 mm-es gyűrű, ami ráadásul tökéletesen vízálló is. A kicsi méret ellenére minden szükséges szenzor belekerült a Motivba, a hozzá készülő applikáció pedig arról is gondoskodni fog, hogy a motiváció se maradjon el. A kis méret ellenére a gyártó azt ígéri, hogy a gyűrű akár 5 napig is bírja majd egyetlen töltéssel.







Vapor

Sokan leálltak a fejlesztéssel, a Fossil-tulajdonban lévő Misfit azonban éppen most dobta piacra új okosóráját. A klasszikus, kissé nagyméretű okosóra AMOLED kijelzője csodás képet biztosít, a 4 GB-os tárhely mellett pedig minden szenzort tartalmaz - beleértve Wi-Fi-t és GPS-t is! A Vapor nem az Android Wear OS-t használja, ám nyilvánvalóan kompatibilis lesz minden okostelefonnal (Android és iOS), emellett a cég elmondása szerint a fitnesz-rész nagy hangsúlyt kapott. A Vapor jól felszerelt, 2 napig húzza egy töltéssel, mégis csupán 199 Dollár, ami igazán versenyképes ár.







Sensoria Primus

Igen, ez nem más, mint egy okoscipő. A manapság látványos és fiatalok körében sikeres villogó talpú cipők helyett ebbe az átlagos kinézetű cipőbe Bluetooth-t és szenzorokat szereltek. A cipőt a Vivobarefoottal közösen készítette a cég, a fitnesz-rész pedig kifejezetten a futókra szabott. A cipők talpába 4-4 nyomásérzékeny szenzor került, amelyek mérik az aszfaltra csapódás mértékét, a talp leérkezésének helyzetét és a földön töltött idő hosszát. Az applikáció ezek alapján határozza meg, hogy milyen a futási stílusunk, majd megfelelő utasításokkal segít javítani a technikánkat, teljesítményünket. Sajnos a cég még nem árulta el, mennyibe fog kerülni egy pár ilyen okoscipő.