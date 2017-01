USA: 74 százalékkal nőttek a kazettaeladások

A bakelit után a műsoros magnókazetták is visszatérhetnek.

A többség valószínűleg értesült a hírről, hogy reneszánszukat élik a bakelitkorongok, az audiofilek után a kevésbé keménymagos zenekedvelők is rákaptak a termékek vásárlására. Most ennél is meglepőbb fejleményről számolt be a Nielsen: a tavalyi évben 74 százalékkal emelkedett a műsoros magnókazetták eladása az Egyesült Államokban, összesen 129 ezer darabot értékesítettek a termékekből. Nem valószínű, hogy az audiofil közönség állna a fordulat mögött, hiszen annak idején a kazetták nem a hangminőségük vagy a strapabíróságuk, hanem az olcsóságuk és a házilagos "írhatóságuk" miatt lettek népszerűek.





A kutatócég adatai alapján az eladások 43 százaléka viszonteladókat nélkülöző módon történt, azaz például a vásárlók közvetlenül a zenekarok webhelyeiről rendelték a kazettákat. A fenti példányszám persze eltörpül a 13,1 millió darabos bakeliteladáshoz és 105 millió darabos CD-üzlethez képest, de senki sem számított a gigantikusnak nevezhető növekedésre. Összehasonlítási alapul 2016-ban az online zenestreamelés iránti igény 76 százalékkal nőtt a Nielsen szerint.





A tavalyi évben összesen 25 albumból vásároltak 1000 darabnál többet kazettán a fogyasztók, míg 2015-ben csak 8 darab volt képes megugrani ezt a lécet. Az elmúlt három év folyamatosan legnagyobb példányszámban fogyó albumja a Guardians of the Galaxy - Awesome Mix Vol. 1 volt, ebből tavaly 4000 darab, míg a 2014-es elérhetővé válása óta összesen 11 ezer darab talált gazdára.



