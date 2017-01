Világszinten is egyedülálló kiállítás nyílt a Millenárisban

Április közepéig látogatható az interaktív családi sportélmény-park.

Budapesten mutatkozott be először, s majd innen indul világkörüli útjára a hazai fejlesztésű elemekből álló, és nemzetközi szinten is egyedinek számító interaktív családi sportélmény-expo, The Champion - A Bajnok. Illés Gabriella főszervező szerint a The Champion nem egy egyszerű kiállítás, hanem egyrészt egy kiváló alkalom arra, hogy teszteljük képességeinket, másrészt, a kevésbé aktívak olyan művészi sportfelvételeket, gyönyörű, szuperlassított videókat láthatnak több, egymással szinkronizált felületen, melyek új perspektívákból mutatják be az egyes sportágak szabad szemmel nem érzékelhető momentumait. Benedek Tibor, a The Champion védnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy az élmény-expo egy hatalmas tudástárat is felvonultat, számos érdekességgel a különböző sportágak változatos világából.





Képességtesztek az aktívabbaknak

Ki ugrik magasabbra, Te vagy C. Ronaldo? Gyorsabban ütsz-e, mint Erdei Zsolt? Jobbak a reflexeid, mint Szilágyi Áronnak? A The Champion egyedisége abban rejlik, hogy az aktív közönség teljesítményét monitorozni képes rendszer - ha játékos formában is, de - felméri a látogatók képességeit, segítheti a szülőket a gyermekeik sportágválasztásában, és akár megmutathatja a bajnokká válásuk esélyeit is. Az interaktív élmény-expo követi minden látogató útját, hogy egyedi élményt és egyedi értékelést tudjon adni: minden látogató egy speciális karkötőt kap, amely rögzíti a látogató teljesítményét, amelyből a végén a champion számítógépes rendszere egyedi bizonyítványokat készít.







Az 1500 m2-es alapterületen tucatnyi játék és képességteszt várja az érdeklődőket, több mint 50 játékállomáson. A látogatók játékos sportlaboratóriumokban, úgynevezett ChampLAB-ben, egyedi fejlesztésű játékok segítségével mérhetik fel képességeiket. Ezek a ChampLAB-ek - egy kivételével - hazai fejlesztésű játékok, melyek az élsportban használatos teszteket veszik alapul. A képességfelmérések során lesz ideg-izom kapcsolatokat vizsgáló teszt, amely a motoros, idegi kontroll tesztje is - ez a küzdősportokban elengedhetetlen. A "túra" során mérhetjük a reakcióidőnket, de kiderülhet az is, tudunk-e magasabbra ugrani, mint C. Ronaldo. Szem-kéz koordináció képessége nélkül nincsen ügyes teniszező, kézi vagy kosárlabdázó, de a Forma 1-es versenyzők is kiválóak ebben. A ChampLAB-ekben mérhetjük majd az ügyességünket, gyorsaságunkat, de a fizikai képességeken tú l az agyi képességek, a figyelem, megfigyelőképesség, észlelés képessége is tesztelhető. És aki az idei foci EB-n csak megfigyelője volt a magyar csapat sikereinek, az most a virtuális valóság segítségével két percre az EB-hős magyar válogatott tagja is lehet.



Sportfelvételek a kevésbé aktívabbaknak

A The Champion egyedülálló látványvilágával, szuperlassított felvételeivel, izgalmas perspektívából készült vizuális megoldásaival a sport eddig felfedezetlen világába repíti a nagyérdeműt. A lenyűgöző felvételek több mint 15 szinkronizált felületen, majd' 500 m2-en nyújtanak gigantikus vizuális élményt.







A nagyformátumú sportfelvételek 1000 képkocka/másodperc formátumban készültek, melyeken a hazai sport-élvonal legnagyobb képviselőivel, olimpikonokkal, olimpiai-, világ- és Európa-bajnokokkal rögzített, végletekig lassított felvételeken keresztül eddig soha nem látott pillanattöredékekben csodálhatjuk a különböző sportágak leglátványosabb momentumait. A felvételeket - a szervezők felkérésére - a méltán világhírű, díjnyertes operatőr, az ausztrál Chris Bryan készítette, akinek elképesztően fantasztikus, a szörfösökről és vizes sportokról 1000 FPS technológiával készült klipjeit a hazai közönség is ismerheti. Látványos érdekesség az olimpiáknak emelt "szentély" is, ahol hologúlákban, hologramot imitáló vizuális attrakciókon keresztül mutatnak izgalmas pillanatokat az olimpiák történetéből.



Tudástár az érdeklődőknek

A tesztek és a művészi videók mellett megismerhetünk több ezernyi adatot, érdekességet a sportágak történetéből, a bajnokká válás legapróbb rejtelmeitől, a legnagyobb eredményekig. Megtudhatjuk például, hogy vajon mit eszik Michael Phelps, kinek a legjobb a reflexe vagy, hogy melyik a legösszetettebb sportág, és miért született meg a kosárlabda.



Színház: OlimpIKONOK

Az izgalmas tesztek, látványos felvételek és a sportérdekességek mellé egy rövid színházi produkciót is kínál a The Champion élménytára. A korábban nagy sikerrel bemutatott, A Játékkészítő című show-musical alkotógárdájából páran arra vállalkoztak, hogy az 1956-os melbourne-i olimpiát megidézik. Az OlimpIKONOK című előadás, melynek műfaja "történelmi tréning", Deres Péter író alkotása. Előadja Sütő András és Vincze Márton. A darabot - melyet naponta négyszer, 12-14-16-18 órakor lehet látni - Böhm György, Jászai-díjas rendező rendezte.