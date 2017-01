5 GHz-en is tud ketyegni az AMD Ryzen

Állítólag léghűtéssel, 5 GHz-es órajelen is használható az AMD új processzora.

A francia Canard PC magazinból nem is olyan régen szivárogtak ki az AMD közelgő Ryzen processzorának a teszteredményei. A nyomtatott kiadásból most egy további meglepetés is előkerült.

A lap az egyik oldalon az alábbi bináris kódot közölte: 010110100110010101101110010011110100001101000000010000010110100101110010001111010011010101000111.

Ennek a visszafejtéséből kiderült, hogy a valódi üzenet a következő: ZenOC@Air=5G.

Állítólag a cikk egy mérnöki mintára alapozta az eredményeit, egy ilyenhez jutott hozzá a magazin - vagyis még nem a végleges lapkáról készültek a tesztek.

Sajnos az 5 GHz-es jelzés több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. Nem tudni, hogy milyen feszültségi értéken érték el az 5 GHz-es órajelet, illetve, hogy hány maggal, stabilan vagy sem, továbbá milyen hosszan sikerült fenntartani. A konkrét hűtésről sem esett még szó.

Bár nagyon sok a nyitott kérdés, az AMD-nek ez most jól jön.