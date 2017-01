A PlayStation 4 volt december királya

Amerikában a PlayStation 4 volt a legkeresettebb konzol decemberben.

A Sony remek hónappal zárta le a tavalyi évet, miután Amerikában a PlayStation 4 bizonyult a legkeresettebb otthoni játékrendszernek. Mindez az NPD Group adatai alapján derült ki.

Bár a Sony nem tett hozzá a bejelentéshez semmit, azt megerősítette, hogy az NPD adatai helytállóak.

Ezzel egyszerre a Microsoft is arról számolt be, hogy nagyszerű hónapot zárt a gamerdivíziója. Felhívta rá a cég a figyelmet, hogy a PlayStation 4 eladásai éves összehasonlításban igazából csökkentek, illetve, hogy az Xbox One 2016 második felében összességében keresettebb volt. A PS4 az utolsó két hónapban tett szert nagy előnyre.

A gamerágazat egyébként jelenleg 99,6 milliárd dolláros üzletnek számít. A Sony decemberből plusz bevételre számíthat az exkluzív játékmegjelenések miatt - nagy névnek számít például a The Last Guardian és a PS4-en jobban teljesítő Final Fantasy XV is.

A Sony az idei évben a PlayStation 4 Pro konzollal, a Microsoft az Xbox One Scorpióval kampányolhat.