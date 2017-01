Az összes új Chromebook támogatja az Android appokat

Ez eddig is sejthető volt, de most hivatalosan is megerősítette a Google.

Az elmúlt olyan három évben meglepően nagy sikert arattak a Google Chrome OS platformot futtató Chromebook laptopok, többek közt az oktatási szektorban is nagy igény mutatkozott az olcsó, manuális szoftveres karbantartást alig igénylő hardverek iránt. Ettől függetlenül nagyban limitálta az eladásaikat, hogy végfelhasználói szempontból lényegében csak egy Chrome böngészőt kínáltak, így a vonzó áruk ellenére kellemetlenül limitáltak voltak.

Éppen ezért is a Google még tavaly májusban bejelentette, hogy emuláció segítségével futtathatóvá teszi a Chromebookokon az androidos alkalmazásokat, ezeket az elvárt módon a Play Áruházból telepíthetik majd a felhasználók. Egyelőre kevés már meglévő Chromebookon érhető el a funkció, de az elkövetkező hónapokban bővül majd a hasznos fejlesztést támogató modellek köre. Sajnos nem mindegyik korábban piacra dobott hardveren lesznek elérhetőek az androidos alkalmazások, hiába kapnak még rendszeres szoftverfrissítéseket.



Sejthető volt, hogy idővel az összes újonnan piacra dobott Chromebook támogatni fogja a robotos programok futtatását. A Google végre hivatalosan is megerősítette a spekulációt: az összes 2017-től kezdődően bemutatott eszköz garantáltan kompatibilis lesz az Androidra írt szoftverekkel. Itt tekinthető meg a megfelelő hardverek folyamatosan frissülő listája.

(Forrás: Android Police)

