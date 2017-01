Bemutatkozott az AMD FreeSync 2

Nem leváltja, hanem kiegészíti az első generációs FreeSync-et a technológia.

Egyszerű és olcsó implementálhatóságának köszönhetően nagy sikerré vált az AMD FreeSync, jelenleg 121 monitor támogatja az NVIDIA G-Sync adaptív képfrissítési technológia 2015-ben bejelentett ellenfelét. Az AMD most leleplezte a második generációs FreeSync-et, azonban ez nem fogja közvetlenül leváltani az első generációsat, a FreeSync 2 jó darabig csak az abszolút felső kategóriás monitorok kiváltsága lesz.





A FreeSync 2 legnagyobb újdonságát a HDR támogatása jelenti. Ugyan már úton vannak az első magas dinamikatartományú gamer monitorok, azonban Windows alatt egyáltalán nem kielégítő ezek kezelése. A fő problémát az jelenti, hogy a HDR-es kép monitorra való kiküldésekor elsőként a játékmotornak kell tone mappinget végeznie a képkockákon, majd a képkocka monitorra való megérkezése után a monitornak is újból el kell végezni az említett eljárást. Erre azért van szükség, mert a játékmotorok nem képesek rögtön a monitor specifikációinak megfelelően tone mappingelt képet rendereltetni a videokártyával: egyszerűen nincs olyan szabvány, amivel le tudnák kérdezni a monitor konkrét specifikációit.







A dupla tone mappingnek köszönhetően az elvárhatónál rosszabb lesz a képminőség, ráadásul időt vesz igénybe az extra munka, amely input lagként jelentkezhet a játékosoknál. Az AMD FreeSync 2 API lehetőséget nyújt arra, hogy a monitor közölhesse a videokártyával a specifikációit, azokat pedig elérhetik a játékmotorok, így teljesen kiiktatható a második tone mapping, már alapvetően megfelelő formátumú képkockákat kaphatnak a monitorok.







A HDR-es feldolgozás mellett a FreeSync 2 egyetlen érdemi újdonsága, hogy képes automatikusan váltogatni az SDR és HDR módok között, így például egy HDR-ben renderelt játékból kilépve a Windows felülete már normál üzemmódban jelenik meg. Az új technológia természetesen mindent támogat, amit az első generációs FreeSync is, de opcionális extra helyett kötelező az LFC (Low Framerate Compensation) támogatása, továbbá a monitoroknak különféle fényerőre, színtérre és válaszidőre vonatkozó követelményeknek is meg kell felelniük. Kisebb részt ezért is lesznek drágák a FreeSync 2-es monitorok, az AMD-nek profiloznia és hitelesítenie kell majd a gyártók termékeit.



Egyelőre nem világos, hogy pontosan mikor kerülhetnek piacra az első AMD FreeSync 2 technológiát támogató monitorok, valamikor idén debütálnak a piacon. Viszont jó hír, az FreeSync-et támogató Radeon videokártyák (GCN 1.1+ architektúra) egy driverfrissítés után mind kompatibilisek lesznek a FreeSync 2-vel is.



(Forrás: AnandTech)