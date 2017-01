Elhalasztották a 4 TB-os Samsung 850 Pro SSD kiadását

A gyártó szerint a NAND-hiány miatt kellett jegelni a termék piacra dobását.

Komoly meglepetés érhette a közelmúltban memóriamodulokat és SSD-ket vásárolni kívánó fogyasztókat, ugyanis nagyjából fél év leforgása alatt 40-70 százalékkal emelkedett a RAM stickek és háttértárak ára. Sajnos a belátható jövőben folytatódni fog ez a trend, egyelőre senki sem tudja, hogy mikor állhat meg a folyamat, és kezdődhet meg újból az árcsökkenés.





Két ok áll az emelkedés hátterében: a DDR3 memóriák ára elsősorban a termelés csökkenése miatt emelkedik, míg a DDR4 memóriáké és a NAND chipeké a termékhiány miatt. A gyártók nem képesek kielégíteni a piaci keresletet, amelynek köszönhetően alaposan megemelhették az áraikat, a hardvergyártók így is gyorsan elkapkodják a termékeiket. Részben az okozza a problémát, hogy a mobilgyártók RAM-ból és háttértárból is indokolatlanul sokat szeretnének építeni a következő hetekben bemutatkozó csúcstelefonjaikba.







A Tom's Hardware pénteki beszámolója remekül rámutat a kialakult NAND-hiány mértékére: a Samsung úgy döntött, hogy ismeretlen ideig inkább elhalasztja a 4 TB kapacitású 850 Pro SSD piacra dobását. Még nem volt példa olyanra, hogy bármely gyártó NAND-hiányra hivatkozva küldjön a kispadra egy SSD-t.