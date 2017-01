Hardverek, amikkel nem jársz rosszul

Hiába szaladtak el pofátlanul az árak, azért még lehet a piacon jó vételeket találni. Mutatunk néhányat.

Lepörögtek az ünnepek, még majdnem egy év van a következő Black Friday-ig, de ezt nem érdemes kivárni, már most is találhatunk néhány igazán jó vételt a piacon, ha kicsit körülnézünk. Mutatunk néhányat.





Hirdetés



Asus B150M-A/M.2

Ez az alaplap nem divatos. Ez azt jelenti, hogy nem fog világítani, villogni, csilingelni és a többi manapság menő extrém divatfunkció is hiányzik róla. A B150-es lap nem akar többnek látszani, mint ami: egy megbízható alap nagyon jó áron. Kereken 24 ezer forintba kerül ma a B150M-A/M.2, mégis minden olyan szolgáltatást megkapunk, amire szükségünk lehet. A tuning nem az erőssége, de kezel bármilyen Skylake és Kaby Lake CPU-t, nagyon stabil és a melegedéssel sem lesz gondunk. A 4 DIMM foglalat adott, hátul DVI és HDMI kimenetek mellett még a DSUB is ott csücsül. A hang és a LAN vezérlő a Realtektől érkezett, sajnos nem is a legújabb fejlesztések, de átlagos használatra abszolút jók. Szerencsére a hangrész kellően elkülönített az alaplapon, így zajtól, gerjedéstől nem kell tartanunk. A Thunderbolt és USB 3.1 Gen2 vezérlők nem fértek bele a szűkös büdzsébe, de azért egy USB Type-C csatlakozót kapunk, ami nagyon jó hír, ahogy az is, hogy egy teljes értékű M.2 foglalat is rejtőzik a PCIe x16 és a CPU-foglalat között. Ide később - amikor már megfizethető lesz - pakolhatunk egy villámgyors NVMe SSD-t, hogy évekig hű társunk legyen az új PC-nk.







LG 27MP68

Mindenki a 21:9-ről és a 200 Hz-es monitorokról, a 4K-felbontás csodálatos képminőségéről beszél, de az ilyen monitorok nagyon-nagyon drágák és nem is mindenkinek van rájuk szüksége. Visszaszállva a földre látható, hogy a monitorok inkább az 50-120 ezer forintos sávban kelnek el, itt pedig ezek a tulajdonságok még nem éppen elterjedtek. A 21:9 nem minden esetben áldás, pláne akkor, ha alacsony felbontás és kisebb képátló társul mellé, a 144 Hz-et pedig nem mindenki tudja/fogja kihasználni pláne úgy, hogy ennyiért G-Syncet nem kapunk. A 27 col mindazonáltal már elérhető ebben az ársávban és 16:9-es képarány mellett ez már kellően nagy képet ad. Ehhez az ideális felbontás a WQHD, vagyis a 2560×1440, de ez még drága és erős VGA kell hozzá, ha játszani is szeretnénk.







A full HD kicsit pixelesebb, de még mindig jó, IPS-panellel pedig a képminőség sem lesz botrányos. Az LG 27MP68-as monitora ehhez nagyon baráti, 70 ezer forintos árat társít, ami igazán vonzó. A kávamentes (rejtett kávás) kivitel, az ívelt talp mind jól mutatnak, ráadásul kapunk FreeSync-támogatást Radeon GPU-khoz, gyári kalibrációt, beépített hangszórókat és szemkímélő háttérvilágítást. A betekintési szögek szuperek, a fényerő átlagos (kicsit lehetne jobb), a sebesség pedig a hard core gamereket leszámítva kielégítő.



HyperX Cloud Stinger

Gamernek neveznek lassan már minden hardvert, de ezek között sok a selejt, átverés. A HyperX Cloud Stinger egy olyan headset, amit nem titkoltan gamereknek készítettek, ennek ellenére átlagos használathoz is megfelelő. A kompakt füles könnyen hordozható és nagyon kényelmes - ebben a memóriahabos párnák sokat segítenek. A mikrofon kellően érzékeny és nagyon ötletes, mert amikor lehajtjuk a szánk elé, csak akkor kapcsol be - amint felhajtjuk a helyére, azonnal kikapcsol. Jobb oldalon egy hangerőszabályzót is találunk, amivel gyorsan halkíthatunk, ha valaki hátulról hozzánk szól a nagy csata közben.







Ha most választjuk ezt a 19 ezer forintos fülest, egy szupergyors, 16 GB-os HyperX USB kulcsot is kapunk hozzá ajándékba, ami önmagában 5-6 ezer forintba kerülne. Nem ez a headset a legjobb a piacon, de ebben az árkategóriában igazán jó a hangminősége és a kényelemre is odafigyelt a gyártó.