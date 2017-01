HP a CES-en: prémium ésszel

Vision, Mission, Brand - az új HP hibrid gépek és all in one PC-k sok-sok ötletes megoldást rejtenek, és azt is megtudtuk, miért jó az nekünk, hogy elődjénél vastagabb lett a 2017-es Spectre x360!

Aki eddig azt gondolta, a HP takaréklángra kapcsolt a fejlesztések terén, most meggyőződhet arról, hogy erről szó sincs, sőt, minden eddiginél nagyobb lendülettel veti bele magát a cég a PC-s világba. A fókuszban természetesen a notebookok vannak (ezúttal), ahol a meglévő termékek komolyabb továbbfejlesztéseit hozta el a 2017, illetve néhány újdonságot is kapunk.





Hirdetés



A PC 2017-ben

A HP nem borúlátó, sőt, épp ellenkezőleg - igencsak optimista és osztja a Microsoft, valamint az Intel véleményét, miszerint megfelelő innovációval igenis rávehető a felhasználók nagy többsége, hogy gépet újítson 2017-ben. Ehhez azonban olyan fejlesztésekre van szükség, ami nem feltétlenül a kirakatba és a színes hírekbe való, hanem valóban hasznos és tényleg van értelme. A CES-en három fő kategóriából kaptunk komoly frissítést. Ezek a prémium, a gaming és a speciális, egyedi fejlesztésű eszközök.







Érezhető prémium

A felsőkategóriás HP notebookok és hibridek közül a Spectre, az Elitebook és az Envy hazánkban is ismertek, sőt, egy Kaby Lake CPU-s Spectre nemrég tesztlaborunkban is járt.







A HP EliteBook x360-at az ideális és gyönyörű munkatársnak álmodták meg, ami nem csupán vonzó külsőt és papíron jól mutató specifikációkat jelent. A HP mérnökei úgy gondolták - helyesen - , hogy a biztonság is legalább ennyire fontos. Az unibody fémborítású gép 360 fokos zsanérja mellett is csupán 14,9 mm vastag a gép, amihez 1,29 kg súly tartozik. Ez nem a legvékonyabb és legkönnyebb hibrid, cserébe viszont olyan, hasznos dolgok kerültek be, mint a hagyományos portok (HDMI, USB, jack stb.), valamint a szokásosnál nagyobb akkumulátor. Az új x360-nal akár 16 és fél órát dolgozhatunk, sőt, gyorstöltés is bekerült, így félóra alatt 50%-ra tölthető az akkumulátor. A kijelző akár UHD felbontású is lehet és természetesen érintésre érzékeny, de stylusszal is jól kezelhető.







Persze sebességben sem kell nélkülöznünk a prémium gép esetében. A legújabb Intel Core i7 CPU mellett 16 GB DDR4 RAM-ot és 512 GB-os NVMe SSD-t is kérhetünk az x360-ba - feltéve, hogy kifizetjük a borsos árat. A billentyűzet felső sorában érdekes gombok tűntek fel. A Skype for Business-hez használható a hívásfogadás és -befejezés, a képernyőmegosztás és a mikrofonnémítás is. A biztonsági részleg is erős: a sokféle egyedi megoldáshoz kapunk már TPM-et, titkosított meghajtót, SmartCard-olvasót, infrás kamerát és ujjlenyomat-olvasót Windows Hello támogatással, valamint a Sure Start Gen3-at, ami már OS-betöltődés előtt is védi a gépünket.







Nekünk még nagyon-nagyon tetszett a gépben a Sure View technológia. Ez egyetlen gombnyomással 70 fokosra szűkíti a betekintési szöget, így a vonaton, repülőn vagy bárhol máshol mellettünk ülő emberek nem láthatják, min dolgozunk éppen.







Spectre 15

A másik, már nem annyira munkára készült új hibrid a Spectre x360 15, ahol a dizájn kapta a főszerepet. Itt az újdonságok között az átalakított billentyűzetet említhetnénk, a teljes, alumínium házat és a mindössze 4,65 mm vastag kávát. A 2017-es Spectre x360 emellett jelentősen kisebb is lett elődjénél, viszont 1,9 mm-rel vastagabb. A 17,9 mm-es gépnél ez nem holmi lusta és rossz tervezés eredménye: ez a 2 mm elegendő volt arra, hogy jóval nagyobb akkumulátor kerülhessen a gépbe. A 23%-kal nagyobb akkumulátor mellett a Spectre x360 15 dedikált GPU-val érkezik, így a játék sem elérhetetlen. Igaz, az egyetlen GPU egy GeForce 940MX, vagyis komoly gaminghez más gépre lesz szükségünk, de azért a Core i7-tel, sok RAM-mal és 1 TB-os NVMe SSD-vel kiegészítve az összteljesítmény nem lesz olyan rossz.







A Spectre x360 15 is megkapta az UHD érintőkijelzőt, amit stylusszal is használhatunk, illetve a gyorstöltés funkciót és az FHD-felbontású IR kamerát is. Persze a sok prémium nincsen ingyen, 1300 Dollárról indul az alapkonfiguráció Core i7-tel, 8 GB RAM-mal, 256 GB SSD-vel, UHD kijelzővel és 940MX GPU-val.



Monitorok, AiO

Az íveltség tévéknél kevésbé, monitoroknál annál inkább mellbevágó, ezért egyre több ilyen monitort láthatunk a piacon. A HP sem kivétel, az új Envy AiO is ívelt, ahogy az Omen X35 monitor is. A minden egybe PC 21:9-es monitora vékonykávás, a gép pedig az alsó állvány-dobozba került. A naprakész hardver mellett a HP a Bang and Olufsen hangrendszerre büszke, illetve a 99% sRGB UWQHD 3440×1440 IPS panelre. Érdekes és ötletes megoldás, hogy az IR webkamera a monitor felső részéből csalogatható elő, illetve ide el is rejthető.







A gamereknek tervezett X35-ös Omen monitor szintén 21:9-es, UWQHD felbontású, a káva pedig még keskenyebb, mindössze 6,87 mm. Mindehhez extraként kapunk még kiváló fényerőt, G-Sync-et, 4 ms válaszidőt és 100 Hz-es frissítést is. Persze a prémium monitor ára türközi ezt a tudást: 1300 USD és csak márciusban érkezik.