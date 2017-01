Készülnek a Chrome OS-alapú tabletek

Állítólag mindenféle Chrome OS-alapú készülék jön a jövőben, táblagépek is.

Évek óta hallunk pletykákat Chrome OS rendszert futtató táblagépekről, de 2017-ben már meg is jelenhetnek.

Tavaly az ASUS Chromebook Flip az első átalakítható Chromebookként érkezett meg, azóta pedig több hasonló, beépített billentyűzettel rendelkező modell is piacra került.

Új Chromebookot nemrég többek között a Google is mutatott be az oktatási szektor számára, azonban a The Verge jelentése szerint a Google Androidért és Chrome-ért felelős termékigazgatója, Rajen Seth érdekes kijelentést tett egy konferenciahívás során.

Azt mondta, hogy a jövőben mindenféle Chrome OS-alapú gépet várhatunk, lecsatolható billentyűzettel rendelkezőt és táblagépet is.

Mindeddig az Android és a Chrome OS két külön világot jelentett: a Chrome OS laptopokon és asztali gépeken futott, az Android okostelefonokon és táblagépeken. Az androidos appok azonban már a Chrome OS-alapú eszközökön is futnak, a határvonal elmosódott. Mivel a rendszer az érintőkijelzőket és a kézírást, virtuális billentyűzetet is támogatja, ezért billentyűzet nélkül is boldogul.