Lehet, hogy többé nem számítanak a Macek

Belsős források szerint az Apple-nél többé nem prioritás a Macek fejlesztése.

Az iPhone az elmúlt években elsöprő pénzügyi sikerré vált, ennek fényében pedig talán nem is meglepő, hogy az Apple-nél a Mac termékek kissé háttérbe szorultak.

A Bloomberg jelentése szerint a trend nem változik, sőt, erősödik. Az almás cég a Mac Pro sorozatát még 2013-ban, a Mac minit 2014-ben frissítette. A Touch Barral szerelt idei MacBook Pro előtt az erősebb laptopvonal több mint 500 napon át nem kapott ráncfelvarrást.

Az elmúlt időben számos belsős forrás jelezte, hogy a Macek fejlesztése már egyáltalán nem prioritás az Apple-nél, sem dizájn, sem szoftver vagy management oldalról.

A munkát nem csak az egyértelmű irányvonal hiánya nehezítette, hanem a csapatok közötti belső váltások és a Macek fejlesztésében kulcsszerepet vállaló emberek távozása is.

Az Apple eladásainak nagyjából a 10 százalékát teszik ki a Macek, azonban ha a számítógépek világát nem veszi elég komolyan a cég, akkor egyesek kiválhatnak az Apple világából, és inkább okostelefonból is más márkával tesznek majd egy próbát. Az Apple egyik nagy gondja, hogy már most is eleve képtelen lehagyni a Macekkel a riválisait.

Az Apple eredetileg egy új dizájnt tervezett a MacBook Pro laptophoz, ami az akku kapacitását is kibővítette volna - a tesztek nem sikerültek, a cég visszatért a klasszikus kialakításhoz. Ennek ellenére sok vele a gond, az üzemideje meg sem közelíti azt, amit ígért az Apple.