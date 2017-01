Március elején kerül piacra a Nintendo Switch

Nem lesz olcsó az alternatívnak titulálható játékkonzol.

Körülbelül másfél éven keresztül izgatta a Nintendo termékek iránt érdeklődők fantáziáját a japán vállalat új játékkonzolja, hosszas várakozás és rengeteg találgatás után a tavalyi év végén mutatkozott be a Switch. A várakozásoknak megfelelően nem a PlayStation 4 és Xbox One ellenfele, hanem azok alternatívája vagy kiegészítője akar lenni.





Tegnap újabb fontos információk derültek ki a termékről. A hivatalos tájékoztatás alapján a Nintendo Switch 2017. március 3-án fog piacra kerülni, méghozzá 299 eurós - olyan 92 ezer forintos - áron. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi fog történni a termék piacra dobása után, hiszen a Nintendo hiába tud tökéletesen racionális magyarázatot adni az árképzésre, az összeget mégis nagyon magasnak érezhetik a vásárlók. A fent említett két másik konzol alig használtan akár még olcsóbb is lehet a Switch-nél, ilyen körülmények között pedig biztosan elgondolkodnak majd a gamerek, hogy inkább azok közül választanak egy nappaliba szánt játékgépet, az úton-útfélen való játékra pedig továbbra jó lesz az okostelefonjuk.







A Nintendo Switch kiegészítői sem lesznek olcsóak. A termékhez jár egy pár Joy-Con vezérlőegység (ezeket lehet lepattintani a tabletes rész oldalairól), ám ha tönkremennek, akkor darabonként 50 euróba, míg páronként vásárolva 80 euróba kerül majd a csere. A klasszikus gamepad típusú Switch Pro Controller 70 eurós árcédulát kapott, ilyet nem mellékel a dobozban a Nintendo, mindenképp külön vásárolandó perifériáról van szó. A játékok teljes ára 60 euró lesz, nem régiózárasak. Az online multiplayer csak az őszig marad ingyenes, utána a Sony és a Microsoft üzletpolitikájával megegyező módon havidíjat kell majd fizetni a szolgáltatásért.



Nintendo Switch specifikációk:

- 6,3 hüvelykes és 1280×720 pixeles érintőkijelző

- Egyedi NVIDIA Tegra rendszerlapka

- 32 GB háttértár, microSD foglalat

- USB Type-C port

- Játéktól függően 2,5 - 6,5 óra üzemidő

- Szimultán legfeljebb nyolc Switch köthető össze a Wi-Fi-n keresztül helyi multiplayerhez



A március 3-án elérhetővé váló játékok:

- 1-2 Switch

- The Legend of Zelda: Breath of the Wild

- Super Bomberman R

- Skylanders: Imaginators

- Just Dance 2017



A március és április során elérhetővé váló további játékok:

- Snipperclips

- Fast RMX

- Has-Been Heroes

- Mario Kart 8 Deluxe



2017 későbbi felében elérhetővé váló játékok:

- Arms

- Disgaea 5 Complete

- Puyo Puyo Tetris

- Rime

- Splatoon 2

- The Elder Scrolls 5: Skyrim

- Super Mario Odyssey

- Xenoblade Chronicles 2

- Ultra Street Fighter 2 The Final Challenge

- Minecraft

- EA Sports FIFA

- Sonic Mania

- I Am Setsuna

- Steep

- Syberia 3

- NBA 2K

- Dragon Ball Xenoverse 2



