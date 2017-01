Rekorddrága lesz a memória

A tavalyi év végén elszaladó DRAM-ár még csak ízelítő volt abból, ami most érkezik. Lesújtó előrejelzést kaptunk.

Már az ősz beálltával megindultak a memóriaárak felfele, de sajnos nem álltak meg a még elfogadható szinten, hanem minden várakozást felülmúlva drágultak. Az ok egyértelműen a mobil eszközöket gyártó cégek óriási felszívóereje: a 2017-es mobilokba már 6-8 GB RAM kerül, ami hatalmas ugrás tavalyhoz képest. A DDR3-DDR4 váltás sem segíti az árcsökkentést, és aki azt gondolta, mindez csak ideiglenes, most nagyon szomorú lesz: a DRAMeXchange előrejelzése lesújtó.





A végtelenbe és tovább

A DDR4, mint új szabvány, sokáig drága volt, ám 2016 nyarán szerencsésen olcsóbbá vált és már jó alternatíva volt a DDR3-hoz képest. Az előnyökkel nem járt jelentősen magasabb ár, így sokan váltottak is. Emellett azonban a DDR3 utáni kereslet sem csökkent egyelőre, sok, ultraalacsony fogyasztású Intel mobil CPU még mindig ezt a szabványt használja és az LGA1150/1151 platformok is kezelik ezt. Mindezek fényében nem is meglepő, hogy nem csupán a DDR4, de a DDR3 is drágul, ráadásul utóbbinak gyártását egyre több cég a háttérbe szorítja a DDR4-re váltással.







A DRAMeXchange előrejelzése szerint 2016 utolsó negyedéve még nem is volt olyan katasztrofális, mint ami előttünk van. 2017 első negyedévében ugyanis várhatóan mintegy 30 százalékos drágulásra lehet számítani a PC-s DRAM modulok piacán. A felmérés szerint a mobil- és szerveroldali memória-éhség nem fog csillapodni egész évben, így a DRAM chipek hiánycikkek lesznek, ez pedig az árakra nagyon rossz hatással van. Ugyanakkor a speciális DRAM-termékek esetében valamivel szerényebb drágulásra számítanak: a videokártyákra szerelt GDDR esetében például kb. 10 százalékos csak a drágulás.







Azonnal és okosan

Aki tehát memóriát keres gépébe, vagy bővítené szeretné notebook-memóriáját, jobban teszi, ha nem halogatja tovább a vásárlást. Érdemes a használtpiacon is körülnézni - itt szerencsés esetben nagyon jó árakat foghatunk ki, ráadásul sok gyártó élettartam garanciát vállal memóriamoduljaira. Miután mozgó alkatrészről itt nincsen szó, egy kipróbálás után a használt memória akár 5-10 évig vagy még tovább is megbízható komponens lesz.