Takarékos házzal állt elő a Silverstone

A Silverstone RL06-os, ATX-es számítógépháza kifejezetten költségtakarékos megoldás.

A Silverstone már most is szép kínálattal rendelkezik számítógépházak terén, de most egy újabb választással bővítette a termékpalettáját.

Az RL06 ATX-es ház költségtakarékos megoldásnak ígérkezik, acélból és műanyagból készül - ennek jegyében az oldalsó ablak is átlátszó műanyag.

A gamereknek szóló verzió fekete és piros színben díszeleg, de létezik egy fehér-ezüst kombináció is. Az alapmodellhez egy 120 milliméteres hátsó ventilátor jár, a Pro kiadásban három további LED-es légkavaró van.

Az RL06 455 x 200 x 477 milliméteres, maximum 348 milliméter hosszú videokártyát és 158 milliméter magas processzorhűtőt tud befogadni. A táp maximum 200 milliméteres lehet.

3,5 hüvelykes meghajtóból három, 2,5 hüvelykesből kettő fér be, de optikai meghajtó sajnos nem építhető bele.

A 6 kilogrammos ház ajánlott vételára 80 dollár.