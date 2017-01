Takarékos, mégis gamer

Attól, hogy egy PC erős, még nem kell feltétlenül rengeteget fogyasztania. Mutatunk néhány trükköt a takarékoskodásra.

A modern PC-k már nem fogyasztanak olyan sokat, ez tény. Pontosabban akkor nem fogyasztanak sokat, ha megfelelő komponenseket választottunk és a beállításoknál is odafigyeltünk. Ezekből mutatunk néhány fontosabbat. Ha ezeket ellenőrizzük, akár 40-100 wattal is csökkenthetjük gépünk fogyasztását.





BIOS/UEFI

A gyári beállítások minden alaplapnál ideálisak, de ez arra vonatkozik, hogy stabil és mindennel kompatibilis legyen az adott lap. Éppen ezért érdemes a gyári alapbeállításokat megváltoztatni. Például belépve máris ellenőrizzük az órajeleket és feszültségszinteket - ezek ne legyenek a gyárinál nagyobbra állítva. A C-State-et mindenképpen engedélyezzük, így terheletlenül a processzor azonnal alacsonyabb fogyasztásra kapcsol. Az EIST és AMD Cool and Quiet/PowerNow! technológiák is fontosak, sőt, amelyik processzornál elérhető, ott a Turbó módot is aktiváljuk. Ezek mind azért fontosak, hogy a CPU csakis a terheléskor fogyasszon sokat, máskor pedig kapcsoljon a lehető legtakarékosabb módba. Ezzel sebességet, teljesítményt nem vesztünk.







Szintén ajánlott a nem használt vezérlőket letiltani és a PCI Express dinamikus energiagazdálkodását, az ASPM-et is aktiválni a dinamikus skálázásért.



Monitor

Egy modern monitor ma már 24/27 colos képátlónál sem fogyaszt többet 20-40 wattnál - ez töredéke a pár évvel ezelőtti CCFL-es modellekénél. Ha azonban rosszul állítjuk be a színeket, a fényerőt és a kontrasztot, nem csupán a szemünknek lesz kellemetlen és fárasztó a monitor, de a fogyasztása is megugrik - akár a duplájára. Érdemes ezt ellenőrizni és akár a Windowsba épített monitor-kalibrálót is lefuttatni.







Tápegység

Bár kívülről unalmas, belül annál komolyabb egy PC-s tápegység, amelyen rengeteg múlik, ha stabilitásról és fogyasztásról van szó. A rossz, régi, elavult tápok hatékonysága csapnivaló volt, melegedtek és sokéves működés után már a stabilitás sem garantált. Sokan nem hiszik, pedig igaz, hogy nem szabad túlzásokba esni tápegység-választásnál - nem feltétlenül a nagyobb a jobb. Alacsony terheltségnél a hatásfok romolhat, még akkor is, ha 80 Plus-jelzésű tápegységet választunk.







Érdemes csak ésszerűen, egy kicsivel túlkalibrálni a tápegységet és inkább arra figyelni, hogy a hatásfok legyen minél magasabb. A 80 Plus Bronze már nem olyan nagy luxus árban sem, a Gold és a Platinum viszont még komoly felárral jár. Pedig itt már 85% feletti hatásfokot kapunk, egy 550 wattos tápegységgel például egy GTX 1080-nal szerelt csúcsgép is elhajtható stabilan.