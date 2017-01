Tápegység-útmutató

Unalmas kis kocka a gépben, mégis az egyik legfontosabb komponens, ha a stabilitást és bővíthetőséget nézzük. De mi az a sok-sok hárombetűs rövidítés a leírásokban?

A tápegységet izgalmas alkatrésznek csak nagyon kevesen nevezik és ők is mind megszállottak - vagy azért, mert ez a szakmájuk, vagy azért, mert már van rossz tapasztalatuk tápellátással. Anno gyakori volt, hogy egy PC teljesen indokolatlanul szikrázott, zizegett egyet, majd kikapcsolt és hátulról szép, szabályos füstfelhő szállt fel. Ekkor még nem igazán volt elvárás, hogy bármiféle védelmi áramkör kerüljön a tápokba, ahogy a minőségi alkatrészekre, intelligens vezérlésekre stb. sem figyeltek.





Új szelek

Szerencsére ez mára rengeteget változott, a mai felhozatalban már az olcsóbb modellek is tartalmaznak alapvető védelmi áramköröket és azért a jelszintek sem szórnak olyan durván, hogy az veszélyes legyen bármelyik komponensre. Persze vannak a drágább, de azért még megfizethető modellek, ahol a teljes körű védelem mellett már a hatékonyság is szempont. Az egyezményes jelölés itt a 80 Plus logó, ami azt mutatja, hogy a tápegység 80% feletti hatékonysággal dolgozik. Attól függően, hogy milyen besorolást kap az adott tápegység, ez a hatékonyság még jobb, akár 92-95%-os is lehet, de persze ez komoly felárral jár.







Hárombetűsök

A védelmi rendszerek közül a legtöbbet hárombetűs szóval jelölnek. Mindezek ellenőrzésére és vezérlésére megfelelő IC-t építenek a tápegységekbe, aminek legfontosabb szerepe, hogy stabil jelszintekkel vigyázzon a PC komponenseire.



UVP: Under Voltage Protection - a túlzottan alacsony feszültségszintnél aktiválódik és nem engedi, hogy ilyen jel a PC-be jusson. Bekapcsoláskor is nagy szerepe van a néhány ms-os késleltetésben, amíg a megfelelő jelek előállnak mindegyik ágon (Power Good).







OVP: Over Voltage Protection - túlfeszültség elleni védelem. Az UVP-hez hasonlóan szintén előírás szerint benne kell elennie minden ATX12V kompatibilis tápegységben. A gond az, hogy a szabvány túl nagy ablakokat enged, így a filléres tápok egy ilyen ingadozásnál még azelőtt leégnek, hogy az OVP/UVP aktiválódna. Például a +12 Voltos ágnál max. 15,6 Volt az OVP aktiválódása, míg az UVP-é +12V-nál 8,5 V-ig lemehet, még akkor is szabványosnak minősül a tápegység.



OCP: Over Current Protection, vagyis túláram elleni védelem. Miután az ATX12V szabvány szerint egy ágon maximálisan 20 A folyhat, ami 240 Watt teljesítményt jelent, a gyártók több csoportra osztották a kábeleket, így ennek többszöröse is elérhető, csupán egy kábelen nem mehet 20A-nál több (12V esetén).



OTP: Over Temperature Protection - túlmelegedés elleni védelem. A tápegységen belül komoly hő tud keletkezni, amit hűtőbordákkal és ventilátorral hűtenek. A melegedést a tápegység vezérlése hődiódákkal is figyeli, amiket szokásosan a hűtőbordákra, vagy azok környékére helyeznek el. Ha túlhevül a tápegység, lekapcsol a bemenetről, hogy megvédje magát és a gépet.







OPP/OLP: Over Power/Load Protection: Kiegészítő védelem, ami azonnal lekapcsolja a tápot, amint az nagyobb energiát ad le a megengedettnél. Általában az aktív PFC vezérlőkbe integrálják.



SCP: Short Circuit Protection: Rövidzár elleni védelem - egyszerű, mégis fontos védelem arra az esetre, ha rövidzár alakulna ki. Ilyenkor a tápegység azonnal kikapcsol, hogy megvédje a komponenseket a kiégéstől.



Nektek milyen tápegységetek van?