Tesztlaborunkban a vérbeli gamer notebookok!

Öt, valóban komolyan vehető gamer laptop érkezett tesztlaborunkba, melyeket azonnal egymásnak is eresztettünk és bizony akadtak érdekes meglepetések!

Nagyon izgalmas a gamer notebookok világa - főleg most, hogy végre tényleg komolyan vehető, valóban erős PC-ket kaptunk a gyártóktól. Ugyanakkor a GTX 10-es GPU, valamint a hatodik, vagy hetedik generációs Intel Core i7 CPU még nem minden, emellett egyéb extrák, komponensek is szükségesek ahhoz, hogy valóban szuper jó gamer gépünk lehessen. A gyártók itt szeretnek nagyot álmodni és akad egy-két furcsa, nem éppen jó megoldás is, azonban akad szép számmal olyan újdonság is, aminek nagyon lehet örülni.





Gamer-notebook-torta

Tesztlaborunkba összesen öt gamer notebook érkezett, amelyek kivétel nélkül GeForce GTX 1070 GPU-t kaptak. Ezek a prémium PC-k nem olcsók, azonban már az elején sokkolt minket, hogy ekkora szórás lehet az árakban: a legolcsóbb 550 ezer forint, a legdrágábbért pedig 1 millió forintot kérnek. Az óriási eltérésnek több oka is van. Az olcsó modelleknél bizony megy a spórolás: az egyszerű billentyűzet, a műanyag gépház és a szerény, akár SATA6G-s SSD. A drága modelleknél tuningolható Core i7-6820HK CPU-t kapunk 64 GB RAM-mal és RAID 0-ba kapcsolt PCIe SSD-kel. A gyártóknak azonban szerencsére nem teljesen ment el az eszük, minden géptípust számtalan konfigurációban megkaphatunk, ezzel pedig jelentősen csökkenthető bármelyik prémium gép ára. De nézzük, a nagyjából azonos CPU+GPU mellett milyen extrákat választhatunk.







Kijelző

A 15-17 colos mobil kijelzőknél már se híre, se hamva a TN-panelnek, ami nagyon jó hír. Mindenhol IPS-technológiával találkozhatunk és általánossá vált a matt felület is. A legtöbb gyártó még a full HD-hez ragaszkodik, ami jó hír, így a GTX 1070-nel a 120+ fps is hozható, de azért nagyjából minden cég kínálatában ott szerepel már a 4K is. A másik fontos újdonság, hogy feljebb csavarták a vertikális képfrissítést is, így a 60 Hz már csak a nagyon olcsó, illetve a 4K paneles gépeknél maradt meg. A FHD-felbontáshoz a legtöbb gyártó már 75 Hz-es frissítést társított, de akad olyan gyártó is, ahol a 120 Hz is elérhető. Ez már csak azért is szuper hír, mert a G-Sync-et is megkapjuk, így a képfrissítés adaptív - gyors, nincsen input lag és a kép sem esik szét.







Billentyűzet

A tasztatúráknál is jelentős a szórás: az olcsó, egyszerűbb modelleknél szimpla notebook megoldást kapunk lapos gombokkal, de szerencsére azért már ezeknél is figyelnek arra, hogy háttérvilágítás és némi programozhatóság legyen. Kedvencünk itt a középmezőny, ahol a gombok útja kicsit hosszabb, a háttérvilágítás adott, kapunk extra makrózható gombokat és széthúzott, kényelmes elrendezést. A non plus ultra tasztatúráknál mechanikus kapcsolókkal találkozunk, rengeteg makrózható gombot, RGB háttérvilágítást és egyéb finomságokat - persze ezekért nagyon vastagon elkérik a felárat és azért a legjobb mechanikus notebook billentyűzet sem annyira jó, mint egy különálló gamer tasztatúra.







Portok

Az USB 2.0 végre kikopóban, bár még most is találhatunk néhány drága laptopon ilyen portot. Az USB 3.0 mellett feltűnt az USB Type-C, ami hamarosan egyeduralkodóvá válik (ha lehet hinni az előrejelzéseknek), de azt nehéz megmondani, hogy e mögött milyen vezérlő is van pontosan. A legjobb a Thunderbolt 3, ezt követi az Intel USB 3.1 Gen2, majd az ASMedia és végül a szimpla USB 3.0/2.0 kontroller. Arra azért figyelnek már a gyártók, hogy a VR-hoz szükséges csatlakozók mind meglegyenek.







Játékra fel!

A beérkezett 5 notebookot máris telepakoltuk sok-sok játékkal és tesztprogrammal és nyüstöljük is őket, hogy kiderüljön, melyik az, amelyik évekig hű társunk lehet munkában, iskolában és természetesen játék közben.