Vége az airpodsos vicceknek

Az iOS 10.3 már tartalmaz egy funkciót, amivel meg lehet keresni az elveszett fülhallgatót.

Sok helyen boncolgatták már az iOS 10.3 első nyilvános bétáját, azonban van benne egy funkció, amire külön is érdemes kitérni. Ez pedig a Find my iPhone appban található, és segít megkeresni a vezeték nélküli AirPods fülhallgatókat.

Az Apple-viccek és -kritikák nagy részét az utóbbi időben az tette ki, hogy nagyon könnyű elhagyni a Bluetooth-kapcsolaton keresztül működő fülhallgatót. A Find my AirPods segítségével azonban könnyebb dolga lesz annak, aki gyakran felejti el, hogy mit hová tett le.

Érdekesség, hogy nem is olyan régen egy fejlesztő kiadta a Finder for AirPods alkalmazását, amely egy egyszerű és ügyes szoftver volt, pont ugyanezzel a tudással. Az Apple szó nélkül törölte.

Mint most kiderült, valószínűleg egy ideje már dolgozott a funkción az almás vállalat, amely az iPhone-ok és iPadek mellett az AirPodsot is listázza. A térképen viszont csak akkor frissül, ha a közelben van, és csatlakozik az egyik iOS-es készülékhez. Ilyenkor hangot is lehet lejátszani a jobb és bal oldalon is.

Egy irodába és otthon tehát jó megoldás a funkció használata, de aki az utcán hagyta el, az csak nagy szerencsével bukkanhat rá az AirPodsra - gyakorlatilag ugyanarra sétálva, iPhone-nal a kézben, bekapcsolt Bluetooth-szal.