Windows 7 alatt is működik a Kaby Lake

Nincs technikai akadálya a régi operációs rendszer használatának.

A Microsoft és az Intel álláspontja alapján a chiptervező cég legújabb generációs hardverei Linux mellett kizárólag Windows 10 rendszeren támogatottak, így az Intel 200-szériás lapkakészletű alaplapot és Kaby Lake processzort vásárlóknak elméletileg a redmondiak legújabb rendszerét kell beszerezniük. Ezt a bejelentést a Microsoft tette meg, blogbejegyzésében a vállalat technikai indokokat hozott fel arra, hogy miért is nem készülnek Windows 7 / 8.1 meghajtók a termékekhez.





Elsőre aránylag egyértelműnek tűnt a tájékoztatás, azonban a Microsoft-Intel duó nem volt hajlandó tisztázni, hogy mi is történik az új hardverek és a régi rendszerek párosításakor. Most már nyilvánvalónak tűnik, hogy miért is történt mindez: hiába nincs hivatalos támogatás, az új hardverek jelenleg tökéletesen működnek Windows 7 és Windows 8.1 alatt. A Windows 7 esetében némi macerával jár működésre bírni az újabb generációs USB portokat és az Ethernet vezérlőt, mivel a legalapvetőbb kezelésükhöz szükséges driverek sincsenek benne az OS telepítőkészletében, de ez akkor is így működne, ha hivatalosan támogatott lenne az operációs rendszer.







Idővel persze ténylegesen használhatatlanná válnak majd az új Intel hardverek a kérdéses operációs rendszereken, azonban a jelenlegi generációval még nem tartunk ott. A fenti videó készítője egyébként a jelenlegi kedvenc budget processzorunkkal, a Pentium G4560-nal tesztelte a Windows 7-tel való kompatibilitást.